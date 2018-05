KRITISK: Stortingsrepresentant Bård Hoksrud stiller spørsmål ved om styreleder Marianne Telle i Helse Nord RHF kan fortsette i sin stilling. Foto: Trond Solberg

Frp og Sp: Svekket tillit til Helse Nord-styrelederen i luftambulansekrisen

Publisert: 08.05.18 14:30

Stortingsrepresentant Bård Hoksrud (Frp) mener Helse Nord-styreleder Marianne Telle bør vurdere sin stilling.

VG skrev mandag at Marianne Telle, som er styreleder i Helse Nord RHF, har meldt seg inhabil i luftambulansekrisen .

Bakgrunnen er bindingene selskapet hun er administrerende direktør for, Bedriftkompetanse AS, har til Babcock, selskapet som tar over som driften av luftambulanseflyene fra neste sommer.

Stortingsrepresentant Bård Hoksrud (Frp) mener diskusjonen rundt hennes habilitet kan svekke tilliten til at styret håndterer krisen på en tilstrekkelig måte.

– Det er utrolig viktig at styret har tillit i denne saken. Telle bør vurdere om det er riktig å fortsette i stillingen som styreleder med den bakgrunnen hun har, sier han til VG.

Opptatt av sikkerheten

Norske ambulansefly har blitt satt på bakken den siste tiden. Bakgrunnen er en konflikt rundt teknikere og piloter i selskapet Lufttransport, som drifter luftambulansetjenesten, og det svenske selskapet Babcock SAA, som tar over fra neste sommer.

Hoksrud slår fast at han er svært bekymret på vegne av folk i Nord-Norge

– Dette er kjempealvorlig. Det handler om folks liv og helse. Vi har ikke tid å miste, og konkrete endringer må være gjort raskt. Det er bra at man har på plass en liste med tiltak man skal gjennomføre, sier han.

14 måneder før Babcock tar over luftambulansetjenesten, har det oppstått pilotmangel hos dagens operatør, Lufttransport AS. En rekke piloter har sagt opp, samtidig som flere av de gjenværende pilotene har meldt seg syke eller ute av stand til å fly.

Selskapet til styreleder Telle, Bedriftskompetanse AS, er rekrutteringspartneren til Babcock, og de to selskapene inngikk en intensjonsavtale i januar 2017. Babcock vant anbudskonkurransen om å ta over driften av luftambulanseflyene i 2017.

Stortingsrepresentanten sier han forutsetter at anbudsprosessen er god nok.

– Jeg forventer at man har gode prosesser rundt dette, og at innbyggerne i Nord-Norge blir ivaretatt på en god eller bedre måte, sier Hoksrud.

Senterpartiet ber henne tre tilbake

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum ber Helse Nord-styrelederen tre tilbake fra sitt verv inntil luftambulanse-saken er avgjort.

– Dette er den saken som Helse Nord må legge mest kraft bak i den kommende tiden. Å ha en inhabil styreleder i en så viktig sak som å styre akuttberedskapen, er ikke bra. Hun bør tre til side inntil saken er avklart, sier Vedum til VG.

Sp-lederen legger til at det åpenbart var en saksbehandlingsfeil at styreleder Telle var med på vedtaket om å gi fullmakt til en ny luftambulanse-kontrakt i mai i fjor.

– Hun har selv opplyst at rekrutteringsselskapet hun leder, hadde en avtale om å hjelpe Babrock med oppbemanning dersom de fikk kontrakten. Få uker etter dette styremøtet ble kontrakten om å overta luftambulansetjenesten inngått med dette selskapet, sier Vedum.

– Kan det ha betydning for kontrakten?

– Ja, Det kan stilles spørsmål ved om beslutningen om å tildele avtalen til selskapet kan være gyldig dersom det var formelle feil ved fullmaktene, sier Vedum.

Avviser at det er problematisk

Telle svarte mandag VG følgende på spørsmål om det er problematisk at hun som styreleder har meldt seg inhabil i denne saken:

– Nei, det er det ikke. Jeg har meldt meg inhabil som følge av konflikten som har oppstått.

Hun fortalte at hun nylig meldte seg inhabil da det kom en bekymringsmelding til styret om situasjonen som hadde oppstått i luftambulansetjenesten.

Telle avviste også at hun var inhabil da hun i 2017 ga fullmakt til at kontrakten kunne sluttføres.

– Jeg og resten av styret i Helse Nord RHF hadde ikke på noe tidspunkt innsyn i anbudsprosessen, det eneste vi behandlet var å gi administrerende direktør i Helse Nord de nødvendige fullmakter, sa hun til VG.

Vurderingen om at Telle er inhabil i luftambulanseflysaken ble tatt i april i år, fordi det var da situasjonen mellom Babcock og pilotene gikk i stå.

Helseminister Bent Høie (H) har foreløpig ikke besvart VGs spørsmål om habiliteten til Helse Nords styreleder. Det er Høie som oppnevner styrene i helseforetakene.

