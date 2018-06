INGEN BETALING: I garasjen på Stortinget kan politikere fortsatt få parkere gratis. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Stortinget beholder gratis parkering

NTB

Publisert: 08.06.18 12:00

Stortingets presidentskap støtter ikke forslaget om at det skal innføres betalingsparkering i stortingsgarasjen.

Forslaget om å innføre parkeringsbetaling ble fremmet av fire SV-representanter, med Kari Elisabeth Kaski i spissen, skriver Nettavisen .

I sin innstilling skriver presidentskapet at det «støtter forslagets intensjon om å bedre bymiljøet i Oslo , men mener ikke at innføring av betaling i stortingsgarasjen er riktig virkemiddel for stortingsrepresentantene».

Representantenes sikkerhet oppgis som en av grunnene til at de er nødt til å bruke bil.

– For noen stortingsrepresentanter kan endret trusselbilde være grunn til å benytte bil, og enkelte representanter anbefales av sikkerhetsmessige hensyn å unngå offentlig transport, skriver presidentskapet.

De viser også til at stortingsrepresentantene er innvalgt fra alle landets fylker, og det bør følgelig tilrettelegges for at stortingsrepresentanter som ikke er hjemmehørende i Oslo, har lett for å komme til og fra Stortinget.

– Dette gjøres i dag eksempelvis ved at det tilbys pendlerboliger, og gjennom fri parkering i stortingsgarasjen, skriver de.