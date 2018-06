MELDTE OM TYVERI: Panamas lag under landskampen for menn mellom Norge-Panama på Ullevaal stadion. Foran fra venstre. Amando Cooper., Anibal Godoy, Jose Luis Rodriguez, Edgar Joel Barcenas, og Roman Torres. Bak fra venstre Gabriel Gomez,, Blas Perez, Eric Davis, Jaime Penedo , og Fidel Escobar. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Panamas landslagsspillere bestjålet på hotell i Oslo

Publisert: 07.06.18 01:42 Oppdatert: 07.06.18 02:16

Politiet i Oslo bekrefter at de har fått melding om at enkelte spillere på Panamas landslag er frastjålet verdisaker fra hotellrommene sine i Nydalen.

– Vi har vært på stedet siden midnatt og jobber med å sikre spor. Det skal være stjålet verdisaker fra flere enn ett rom, sier operasjonsleder Rune Hekkelstrand til VG.

Politiet fikk melding om tyveriene fra Radisson Blue i Nydalen klokken 23.19 onsdag kveld.

– Vi er i kontakt med de berørte spillerne og jobber med å avhøre dem. Det er noen utfordringer siden vi ikke snakker samme språk og det er på natten, opplyser Hekkelstrand.

Han kan på nåværende tisdspunkt ikke opplyse konkret hvilke spor de går etter.

Ifølge lokale medier i Panama skal forsvarsspiller Roman Torres ha blitt frastjålet 1000 amerikanske dollar, altså drøyt 8000 norske kroner, og to klokker. Visepresidenten i fotballforbundet og keeper Jaime Penedo skal også ha blitt frastjålet eiendeler.

Fotballforbundet i Panama, La Federación Panameña de Fútbol (Fepafut), melder på Twitter at det har vært innbrudd på tre rom. De skriver at det norske politiet er på plass for å skaffe seg informasjon.

Det skal være rommene til spillerne Atrmando Cooper (midtbanespiller for Universidad de Chile), Jaime Penedo (keeper i rumenske Dinamo Bucarest) og Román Torres (Seattle Sounders) det angivelig var innbrudd i.

Operasjonslederen bekrefter til NTB at innbruddet fant sted i tidsrommet spillerne var på Ullevaal stadion. Radisson Blu Hotel Nydalen ønsker ikke uttale seg om hendelsen.