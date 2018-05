AVTALEBRUDD: Jonas Gahr Støre (Ap) beskylder regjeringen for å sette enigheten om landmakten i spill når Hæren ikke får moderne stridsvogner og bare tre helikoptre i Nord-Norge. Foto: Frode Hansen

Støre: Regjeringen bryter avtale om Hæren

Publisert: 17.05.18 10:01

Ap-leder Jonas Gahr Støre advarer mot det han mener er kritisk underfinansiering av Hæren, og beskylder regjeringen for avtalebrudd når de avlyser fornyelse av Brigadens stridsvogner.

– Regjeringen har satt enigheten om landmakten i spill. Forliket fra høsten 2017 er ikke oppfylt, og avtalen om å skaffe Hæren nye stridsvogner er brutt, sier Støre til VG.

Gal retning

– Regjeringen bruker de store pengene til andre formål. De planene vi la sammen for Forsvaret i fjor høst, trekkes nå i gal retning, legger han til.

Ap-lederen varsler nå harde forhandlinger i Stortinget for å gjenopprette det Ap mener de fikk gjennomslag for om i forliket om Hæren og HV i fjor. Han utelukker ikke at det kan dannes flertall med andre enn regjeringspartiene om landmakten.

– Jeg sier fra nå, fordi vi er i starten av en plan som skal virke i mange år. Vi opplever at vi igjen går inn i en situasjon der Forsvaret blir kritisk underfinansiert og planer ikke blir fulgt opp, sier Støre.

Skulle skaffe stridsvogner

I avtalen mellom Ap, KrF og Venstre og regjeringspartiene Høyre og Frp i fjor, var de enige om å få til en raskest mulig oppgradering av Brigadens stridsvogn-kapasitet.

Det skulle skje gjennom leasing av stridsvogner fra Tyskland. Men onsdag sa forsvarsminister Frank Bakke-Jensen til VG at dette likevel ikke var mulig.

Ifølge tyske medier har Tyskland problemer med å stille nok stridsvogner når de overtar ledelsen av NATOs nye hurtigreaksjonsstyrke fra årsskiftet. Bare 95 av den tyske hærens 244 Leopard stridsvogner er operative.

– Regjeringen kan ikke bare gi opp dette. Da må de legge fram en plan for oppgradering av de stridsvognene vi har, eller vurdere å fremskynde anskaffelsen, sier Støre.

Kritisk dårlig

Bakke-Jensen skulle også lage en delt løsning for helikopterstøtte til Hæren mellom sør og nord, men foreslår at tre helikoptere blir igjen på Bardufoss mens 15 skal støtte Forsvarets spesialstyrker fra Rygge i Østfold.

– Det er kritisk dårlig, og hele konseptet med helikopterstøtte til Hæren i nord er i spill. I dag er to helikoptre i beredskap for helsevesenet i Finnmark. Regjeringen svekker ikke bare Hærens evne til å være mobile, men også den beredskapen som folk i nord også trenger i fredstid. sier Ap-lederen.

Ap vil heller ikke godta at 2.bataljon på Skjold blir en ren mobiliserbar avdeling, og vil fortsatt at deler av bataljonen skal være en stående kampstyrke.

Planen følges opp

Men forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) mener at regjeringen har levert en plan som følger opp Stortingets vedtak.

«Vi har levert i henhold til Stortingets vedtak. Flertallet ønsket en delt løsning som både gir støtte til Hæren og økt støtte til spesialstyrkene. Denne løsningen ivaretar det. Dersom Arbeiderpartiet ønsker å ha flere helikopter stasjonert på Bardufoss vil det ikke tilføres økt støtte til spesialstyrkene. En økt ambisjon for spesialstyrkene var et av premissene som lå til grunn i Stortingets vedtak om landmakten», skriver Bakke-Jensen i en e-post til VG, og legger til:

«Det er ikke riktig at det ikke er satt av penger til stridsvogner. Det er lagt inn mellom 4 og 5 milliarder kroner til anskaffelse av nye stridsvogner, som da vil bli faset inn fra 2025. Det kommer i tillegg til andre investeringer i Hæren som kampluftvern, artilleri, bergningsvogner og ingeniørpanservogner, samt anskaffelsen av nye ubåter, kystvaktfartøy og maritime overvåkningsfly», skriver forsvarsministeren.