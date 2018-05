STØRRE STØTTE HOS EGNE: 63 prosent av Aps velgere mener Jonas Gahr Støre bør lede partiet fremover. Foto: Frode Hansen

VG-måling: Hver fjerde Ap-velger vil ikke ha Støre

Publisert: 13.05.18 05:18 Oppdatert: 13.05.18 06:21

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

INNENRIKS 2018-05-13T03:18:04Z

42 prosent av velgere flest mener Jonas Gahr Støre (57) ikke er rett mann til å lede Arbeiderpartiet frem mot neste stortingsvalg. Også Støres egne er usikre på ham.

Det har ikke gått oppover for Arbeiderpartiet etter det dundrende valgnederlag september i fjor. Nå begynner velgerne å miste troen på at Ap-leder Jonas Gahr Støre er rett mann til å lede Ap frem mot neste stortingsvalg.

42 prosent av velgerne mener Ap bør velge ny leder. Det viser en meningsmåling fra Respons Analyse, utført for VG.

24 prosent er ikke sikre på om Støre bør fortsette som Ap-leder, men 35 prosent oppgir at Støre er den rette til å lede Ap inn mot stortingsvalget om tre år.

Mindre enn Høyre

Etter en krevende høst for Støre ble heller ikke starten av 2018 noe lyspunkt. Da måtte nestleder Trond Giske gå av som nestleder i januar, som følge av at han hadde seksuelt trakassert kvinner.

Og velgerne har straffet Ap hardt på målingene siden da: Siden januar har Aps gjennomsnittlige oppslutning ligget under 25 prosent, viser tall fra nettstedet Poll of Polls .

Et snitt av målingene i mai viser at Høyre er landets største parti med et snittresultat på 26,7, mens Ap har en gjennomsnittlig oppslutning på 24,6 prosent. Det er en nedgang på nær tre prosentpoeng fra valgresultatet.

Fakta Fakta om undersøkelsen Målingen er gjort av Respons Analyse i perioden 3–7. mai I alt er 1002 personer er spurt i undersøkelsen. Av disse oppgir 171 personer at de ville stemt på Ap dersom det var valg i morgen.

Størst støtte hos egne

Ikke overraskende har Støre større støtte blant sine egne enn i befolkningen:

63 prosent av Ap-velgerne mener Støre er rett mann til å lede Ap fremover mot neste stortingsvalg.

Men også Ap-velgerne er usikre. Hver fjerde Ap-velger mener partiet bør velge en ny leder. 13 prosent av Aps velgere vet ikke om Støre eller en annen bør lede partiet fremover.

– Jeg er glad for at et tydelig flertall av Aps velgere mener jeg er rett person til å lede partiet. At det er noen som mener jeg ikke er det, er ikke unaturlig etter valgresultatet og at vi har en periode bak oss med krevende saker internt, sier Jonas Gahr Støre til VG.

Han legger til:

– I tiden fremover blir det min og vår alles jobb å vise fram politikken til Arbeiderpartiet, så håper jeg det vil også gi resultater.