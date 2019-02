arrow-left







STORBRANN: Bygget i Hokksund er totalskadet. Foto: Vegard M. Aas / Presse 3.0

Kraftig brann i bilforretning i Hokksund

Det brenner kraftig i en bilforretning i Hokksund i Buskerud. En brannmann er sendt til sykehus med røykskader.

VG / NTB

Publisert: 22.02.19 09:47 Oppdatert: 22.02.19 10:11







Politiet i Sørøst fikk melding om brannen klokken 1 natt til fredag. Det er ikke fare for at den skal spre seg til andre bygninger. Fredag morgen opplyser politiet at brannvesenet fortsatt jobber på stedet.

– De har rekvirert en gravemaskin for å rive taket, slik at de kommer bedre til og får hel og full kontroll på brannen, sier operasjonsleder Trond Egil Groth i Sørøst politidistrikt til NTB.

Politiet meldte først at det bare brant på bilforretningen Bråtens Bilcos delelager. Senere meldte politiet at ilden også har spredt seg til kontordelen av bygget.

I forbindelse med slukningsarbeidet fikk en brannmann røykskader og ble sendt til sykehus.

– Det skal ikke være snakk om alvorlige skader, opplyser operasjonslederen.

Brannvesenet skriver på Twitter at husstander i området som blir berørt av røyk fra brannen, oppfordres til å holde dører og vinduer lukket.

Politiet meldte om at det sto flammer over taket på bygningen.

VG har vært i kontakt med daglig leder i Bråten Bilco, Bjørn Bråten. Drammens Tidende skriver at Bråten er sterkt preget av at familiebedriften har gått opp i røyk.

– Dette er helt tragisk, sier Bråten til Drammens Tidende.