I DAVOS: Konsernsjef i Telenor, Sigve Brekke. Foto: Bjørn Haugan

Norsk fiff-fest i Davos i kveld

INNENRIKS 2019-01-21T20:32:56Z

DAVOS (VG) Statlig norsk champagne? I hverfall statlig finansiert, da Telenor-sjef Sigve Brekke inviterte norske næringslivskjendiser til åpningsparty i Davos mandag kveld.

Publisert: 21.01.19 21:32

– Vi har aldri arrangert den norske middagen her i Davos, så det var på tide at vi tok ansvaret denne gangen. Det er en glede å invitere de norske som samles her nede, sier Telenor -sjef Sigve Brekke .

Mandag strømmet næringslivsledere, politikere, påvirkere og andre inviterte til World Economic Forum (WEF) i Davos.

En uke i året er den sveitsiske alpebyen fullstendig sprengt. WEF har bare vokst og vokst i omfang, og mange deltakere må bo i byer mange mil nede i dalen, for å finne sted å sove.

Telenor-sjef Sigve Brekke (59) og selskapets styreleder, Gunn Wærsted (63), kommer ikke unna at de er mest kjent for at de for tre år siden, var uenige om at han burde styre Telenor-skuta.

Kvinner i front

Men siden har de to stått på brua sammen av dette skipet, gjennom nye feider, blant annet knyttet til Berit Svendsen, som etter en offentlig skitttentøysvask forsvant over til Vipps .

Mandag kveld stod Brekke og Wærsted fornøyde og smilende sammen, da de tok imot norske gjester på WEF til den årlige norske middagen på åpningsdagen av konferansen:

De store norske selskapene som pleier å delta i Davos har bestemt seg for at vertskapet for den norske festen går rundt: I fjor var det Reitan som arrangerte festen ; i år var champagnepinnen kommet til Telenor.

Norske næringslivskvinner var i front: Anført av blant andre Stein Erik Hagens døtre, Camilla og Caroline, og DNB-styreleder Olaug Svarva ankom de norske gjestene hotell Seehof til tradisjonell fondue.

– Klima er det viktigste for meg her nede i år. Å delta her nede gir mulighet til å få innspill fra folk som er ledende innenfor felt vi jobber med, som kan gjøre at vårt bærekrafts-fottrykk blir enda bedre, sier Camilla Hagen Sørli.

REV-Ocean-sjef Nina Jensen gleder seg både til middagen og uken.

– Aldri før har hav og miljøvern stått høyere opp på agendaen her i Davos, så det er strålende.

– Fondue til middag, som vanlig?

– Ja, det er litt kjedelig, men samlingen er bra, sier hun.

Wærsted nikker.

– Fondue er visst blitt en tradisjon som jeg har måtte erkjenne at vi som arrangør ikke kan gjøre noe med.

Hydro-sjef Svein Richard Brandtzæg har deltatt i mange år.

– Det er alltid morsomt å møte andre norske næringslivsledere.

Han har alltid ett mål med å delta i Davos:

– Ved siden av alt annet, prøver jeg alltid å gå på noe jeg ikke har noe peiling på. For å lære.

EAT-grunder Gunhild Stordalen var meldt på, så det fantes vegetare alternativer, men hun meldte avbud.

Det gjorde også Stein Erik Hagen, som var invitert, men som var i mottakelsen til WEF-grunder Klaus Schwab.

– Brekke; hvorfor være tilstede i Davos?

– Fordi det er en fantastisk møteplass. Jeg har 15 møter her nede, blant annet med Google, Facebook og Amazon. For det andre er det viktig fordi det er stor usikkerhet i verden nå: Her er det mulig å fange opp hvor vinden blåser. Så er det viktig for Telenor som globalt selskap å vise seg frem.

I de fleste sammenhenger knyttet til slike norske tilstelninger, er i dag pressen invitert.

Men her nede i Davos har det vært en tradisjon at pressen ikke skal få delta:

Men pressefolket får komme til fordrinken, før middagen.

Stornavn uteblir

De store navnene mangler under årets konferanse. Tidligere år har Kinas president og Donald Trump kastet glans over arrangementet i Davos, men de største toppene uteblir i år.

Det gjør også den største norske, statsminister Erna Solberg.

– I år må jeg prioritere å presentere vår nye regjeringen, sier hun.

PS: For deltagelse på konferansen som næringslivsleder, med kone/mann, er prislappen for full pakke inkludert hotell, mellom en halv og en million kroner.