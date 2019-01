Lørenskog-forsvinningen: Syklisten er identifisert - skal avhøres

INNENRIKS 2019-01-12T11:23:34Z

Tipsene renner inn etter at politiet fortalte offentligheten at Anne-Elisabeth Hagen (68) har vært savnet i ti uker. Politiet har nå kommet i kontakt med syklisten fra overvåkningsvideoen - og har fått tips om mulige skjulesteder.

Publisert: 12.01.19 12:23 Oppdatert: 12.01.19 13:21

– Vi har fått mer enn 500 tips totalt, sier politiinspektør Tommy Brøske til VG.

Politiet ønsker ikke å kommentere noe rundt disse tipsene.

Syklisten som ble fanget opp på en overvåkningsvideo onsdag morgen 31. oktober i fjor, er nå identifisert, og skal nå avhøres, bekrefter Brøske.

– Utover det har vi ingen kommentarer nå, sier etterforskningslederen.

Har du tips i saken? Ta kontakt med VGs journalister på e-post hereller på kryptert melding via Signal eller WhatsApp til +4790697744.

68 år gamle Anne-Elisabeth Hagen fra Fjellhamar i Lørenskog har vært savnet i drøye ti uker - en forsvinningssak som først ble kjent onsdag denne uken. Politiets hovedteori er at hun har blitt kidnappet av ukjente gjerningspersoner, ettersom det er stilt krav om ni millioner i løsepenger og fremsatt grove trusler.

På en pressekonferanse onsdag viste politiet en overvåkningsvideo fra utsiden av Futurm Næringspark i Lørenskog , der Anne-Elisabeth Hagens ektemann, milliardæren Tom Hagen jobber.

Vil fortsatt ha tips om to menn

Opptakene, som er tatt samme morgen som kvinnen forsvant, viser først en mann som går på en gangvei og som snur idet parkeringsplassen kommer til syne .

24 minutter senere går en ny mann på den samme gangstien, og blir passert av en syklist. Omtrent på samme sted som den første mannen snudde, tar den andre mannen opp det som ligner en mobiltelefon og holder den til øret.

Politiet har bekreftet overfor VG at de sjekker teletrafikk i jakt på hvem dette kan være.

Samtidig har politiet sagt at de ikke kan utelukke at ekteparet Hagen har blitt holdt under oppsikt i den før forsvinningen - og vil gjerne ha opplysninger om hvem de to som gikk på gangveien er.

Fått tips om mulige skjulesteder

Det har ikke kommet et eneste livstegn fra 68-åringen i løpet av disse ti ukene, og etter offentliggjøringen har det heller ikke vært noen kontakt med mulige kidnappere.

Fredag gikk politiet ut og ba om tips om observasjoner av aktivitet som indikere at et sted brukes som skjulested .

– Det kan være hytter, bygg, hus eller annet. Vi er interessert i observasjoner av økt aktivitet av bilder eller personer, tildekte vinduer, arbeid med lydisolering i forkant av 31. oktober eller dersom noen registrerer at personer de kjenner har gjort unormale innkjøp, i dette tilfellet kan det være produkter for kvinner, sa Brøske.

Politiet bekrefter at de også har fått tips om mulige skjulesteder til potensielle kidnappere.

–Vi har fått flere tips om dette, sier etterforskningsleder Tommy Brøske.

– Hvordan vurderer politiet disse tipsene?

– Det er ikke noe vi kommenterer nå, sier han.