Anne Katrine er ufrivillig barnløs: Forbannet på KrFs blokkering av eggdonasjon

Det ble flertall eggdonasjon på Stortinget, da Høyres landsmøte vedtok at Høyre sier ja til eggdonasjon i april 2018.

I mai var et Stortingsvedtak oppe til votering, som gikk ut på å slå fast at regjeringen skal utarbeide et lovforslag som tillater eggdonasjon på lik linje med sæddonasjon. Høyre stemte mot å vedta endringen, men la samtidig inn en merknad om at de var for , og sa de ville si ja til lovforslaget når det var klart og skulle stemmes over.

MDGs representant på Stortinget ble fristilt til å stemme etter egen samvittighet, og gikk inn for å stemme for eggdonasjon - og dermed sikre flertall for forslaget som kunne ha falt med én stemme.

Forslaget falt likevel, etter stemmesurr og feiltelling. Det ble ikke votert på nytt, og Høyre forsikret om at det ikke ville få praktisk betydning, fordi selve loven skulle stemmes over når den var klar.

I plattformen Høyre, Venstre, Frp og KrF har forhandlet frem, har KrF imidlertid fått gjennomslag for at eggdonasjon ikke skal tillates i regjeringsperioden.

Hadde Stortingsflertallet fattet et vedtak tidligere, ville det fortsatt ikke blitt lov med eggdonasjon, fordi flertallsregjeringen er enige om en ny plattform der de ikke skal gå inn for endringer KrF ikke ønsker i bioteknologiloven. Men da ville de fire partiene måttet komme med et nytt forslag om å ikke utarbeide en lov som tillater eggdonasjon likevel, og stemme det igjennom Stortinget.