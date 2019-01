HARDANGER: Ullensvang hotell, hvor 60 årsdagen ble holdt i august 2016. Foto: Hallgeir Vågenes

Njåstad fikk Stortinget til å dekke reise til morens 60-årsdag

Frp-topp Helge André Njåstad lot Stortinget dekke reiseutgiftene til et møte han hadde på Ullensvang hotell, samtidig som hans mor holdt 60-årslag på hotellet.

Ifølge NRK møtte Njåstad hotelldirektør Edmund Utne og tidligere Høyreordfører Einar Lutro , samme dag som flere av Frp-toppens familiemedlemmer feiret bursdag på hotellet i Hardanger .

For reisen til hotellet og diett, krever Njåstad 2842 kroner ifra Stortinget, ifølge NRK.

Møte i sommerferien

Helge André Njåstad er Frps finanspolitiske talsmann og andre nestleder i Stortingets finanskomite.

I juli 2016 kjørte Njåstad og familien fra Austevoll til Oslo. Men på veien til Oslo, tar Njåstad en omvei til Aksvoll, hvor han møter Høyreordfører Frida Melvær i Askvoll om Atløysambandet.

«Til tross for at han og familien har sommerferie og er på gjennomreise i fylket vårt, tek han seg tid til ei statusoppdatering på ei viktig sak», skriver Melvær om møtet med Njåstad.

Møtet gjør at Njåstad skriver en reiseregning til Stortinget på 5144 kroner for kjøreturen fra Vestlandet og til Oslo.

Ikke selvkritikk

Til kanalen sier Frp-representanten at han ikke ønsker å ta selvkritikk for reisene.

– Jeg tenker at det er viktig at vi reiser rundt i Norge. Det er viktig at vi møter folk, da tror jeg vedtakene blir bedre. Jeg tror ikke vi skal sitte på kontoret i Oslo og fatte beslutninger, sier Njåstad.