Lysbakken om Solbergs rolle i abortdebatten: – Uverdig

SV-leder Audun Lysbakken hisset seg opp over KrF-Ropstads utspill og statsminister Erna Solbergs (H) rolle i abort-debatten, i sin tale til landsstyremøtet.

SV-leder Audun Lysbakken gikk hardt ut mot KrF og den nye regjeringsplattformen, da han talte til SVs landstyremøte på Tøyen i Oslo lørdag.

Han kaller «abortkortet» i regjeringsforhandlingen for et «kynisk maktspill».

– Jeg mener måten Erna Solberg har brukt abortdebatten på har vært uverdig, sier han.

– Hun åpnet for dette, ikke fordi det var noe ønske i norsk befolkning om noen stor abort-debatt nå, men fordi hun trengte saken til å fortsette som statsminister.

Torsdag ble det klart at Erna Solberg får oppfylt drømmen hun har hatt lenge om en borgerlig flertallsregjering.

– En regjering der Høyre og FrP styrer økonomien, KrF moralen og Venstre ingenting, ifølge Lysbakken.

Beklaget abortutspill

KrF-nestleder Kjell Inge Ropstads inntreden i regjeringen startet med et brak. Torsdag kveld kom han nemlig med følgende utspill i partilederdebatten på NRK:

– Klarer du å bære fram ett barn, klarer du to, sa han, og det begynte å koke på sosiale medier.

Fredag morgen beklaget han og omtalte utspillet som «krøkkete». Til VG utdypet han at han «burde valgt andre ord for å få frem det som var poenget.»

«Fryktelig avslørende»

– Det var ikke krøkkete. Det var fryktelig avslørende, for hvor uendelig lettvint han og høyrefløyen setter seg til doms over andre menneskers liv og valg. Ingen av politikerne i forhandlingsrommet vet hvorfor disse menneskene har tatt de valgene de har tatt, sier Lysbakken.

– Hvilke reverseringer vil vi se i abortloven hvis det blir rødgrønt flertall ved stortingsvalget i 2021?

– Nå er det jo en sak som sannsynligvis kommer på Stortinget, og det er innskrenkingen i selvbestemmelsen. Det vil være naturlig at den blir snudd senere. SV sitt standpunkt er at vi ønsker å utvide selvbestemmelsen, istedet for det nemndsystemet vi har nå. Om andre partier vil være med på det, er for tidlig å si.

Han vil ikke konkretisere hvor den etiske grensen til partiet går, i abortspørsmålet.

– Planlegger du å ta en lederrolle i abortkampen på venstresiden? I så fall hvordan?

– Lederrollen har kvinnebevegelsen og kvinnene selv, og det var mobiliseringen i høst som sørget for å stoppe det angrepet på abortloven som Ropstad og Solberg hadde planlagt, svarer han.

Også Arbeiderpartiets nestleder Hadia Tajik har varslet ny kamp mot endringer i abortloven.

– Det er en ekstremt brutal påkjenning de nå legger på kvinner med flerlinger i magen. Alternativet disse kvinnene nå står overfor, er å måtte ta vekk alle eller beholde alle, har hun uttalt til Dagsavisen.

Klima, og den nylige elitedebatten, var også tema i Lysbakkens tale, sammen med ufrivillig deltid og en strammere arbeidsmiljølov.

Lysbakken forteller til VG at miljø, rettferdig fordeling og ufrivillig deltid i arbeidslivet vil være de viktigste sakene for SV foran årets kommunestyre- og fylkestingsvalg.

Enorm medlemsvekst

SV hadde lørdag klokken elleve fått 246 nye innmeldinger etter fremleggelsen av regjeringsplattformen torsdag.

I løpet av Lysbakkens tale til landsstyret hadde antallet økt med ytterligere 20 nye medlemmer.

– Det betyr en voldsom vitamininnsprøyting. Det viser at det er veldig mange som er frustrert over retningen den nye regjeringen har signalisert, sier Lysbakken til VG.

Partiet har nå 40 prosent flere medlemmer enn i 2008.

Måling: Rødgrønt flertall

Sv går frem 2,1 prosentpoeng i partibarometeret for januar , som Opinion har laget for Avisenes Nyhetsbyrå (ANB), Dagsavisen og LO Media.

Det er flertall for Ap, Sp og SV om dette hadde vært valgresultatet. Aps framgang på 1,3 prosentpoeng til 28,5 prosent er den høyeste oppslutningen for partiet siden august 2017.

De tre rødgrønne partiene tilsammen har dermed en oppslutning tilsvarende 91 representanter på Stortinget.