TEKNOLOGI ER LØSNINGEN: Direktør i Vegvesenet, Terje Moe Gustavsen, mener teknologi vil redde liv på veiene. Foto: Terje Bringedal

Dødstallene i trafikken på vei ned: – Jeg er sikker på at teknologi er bedre sjåfører enn oss

Publisert: 16.04.18 13:02

INNENRIKS 2018-04-16T11:02:50Z

Antall mennesker som omkommer i trafikken på norske veier stuper. Teknologi skal få tallet ytterligere ned.

16 personer har mistet livet i første kvartal i 2018, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) som ble tilgjengelig mandag. Dette er betydelig mindre enn den siste tiårsperioden, hvor det i har gjennomsnitt omkommet 36 personer i første kvartal.

– Dette viser at den totale trenden med at mennesker som mister livet i trafikken er på vei ned, sier Terje Moe Gustavsen, veidirektør i Statens vegvesen .

Han peker på at det er tre hovedårsaker til at det er færre som mister livet i trafikken enn tidligere.

– Bedre veier, bedre biler og bedre sjåfører som ferdes i trafikken, påpeker han.

Risikoen for å bli drept og hardt skadet i trafikken er perioden 1970–2017 redusert med hele 95 prosent. I 2017 var det totalt 107 mennesker som mistet livet, som er en betydelig nedgang – men det er 107 for mye ifølge handlingsplanen til veivesenet som ble presentert i februar.

– Norge er i verdenstoppen når det kommer til færrest antall døde i trafikken i forhold til antall innbyggere. Men vi har fortsatt en vei å gå – målet er at ingen skal miste livet på norske veier, påpeker han.

Nullvisjonen ble vedtatt i 2001, men det er først i år de tør å se på det som et mål.

Hovedgrunnen er en ny teknologi – blant annet utviklingen av selvkjørende biler.

– Jeg er sikker på at teknologi er bedre sjåfører enn oss mennesker, sier han.

Selv om utviklingen av selvkjørende biler muligens har blitt forsinket på grunn av en kvinne mistet livet i USA uten en menneskelig sjåfør bak rattet, har Gustavsen tro på at det er en del av løsningen.

– Dette minner oss på at teknologi også kan gjøre feil, men jeg tror fortsatt dette er fremtiden, sier han.

Ifølge veidirektøren vil ny teknologi gjøre biler tryggere og hjelpe sjåfører å gjøre feil. Etter hvert vil få biler som kan ta en del avgjørelser og sørger for at sjåfører og passasjerer ikke kommer i farlige situasjoner. Det finnes også teknologi som skal følge med på at du ikke sovner bak rattet. Også skredovervåkning skal revolusjoneres gjennom bruk av droner.

– Vi er fast bestemt på å nå målet med nullvisjonen, og jeg tror teknologi er veien dit, sier han.

