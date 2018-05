KAFFISTOVA: Sp-nestleder Ola Borten Moe snakker med Morten Søberg på Kaffistova i Oslo sentrum torsdag ettermiddag. Foto: Helge Mikalsen

Ola Borten Moe til ukjent avsender: – Vil fremdeles være kompiser

Publisert: 03.05.18 19:00 Oppdatert: 03.05.18 19:16

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

INNENRIKS 2018-05-03T17:00:17Z

Sp-nestleder Ola Borten Moe sier det er helt urimelig av folk å anta at hans kameratgjeng dekker over hvem som sendte Messenger-meldingen til tidligere Sp-leder Liv Signe Navarsete.

Sps sentralstyre avsluttet torsdag saken om hvem av de trønderske Sp-profilene som sendte Messenger-meldingen « Vi har lyst på fitta di» til den tidligere Sp-lederen. Og det uten at det har blitt kjent hvem av de ti som deltok på hytteturen ved Åre som faktisk var avsender .

Borten Moe sier han fortsatt håper at den som sendte meldingen vil stå frem, og kommer med følgende beskjed til den av de ti som gjorde det:

– Hadde en av dem rukket hånden i været og sagt at det var han, så ville det fra meg fremdeles vært tilgivelse å få, og en beskjed om at vi fremdeles er kompiser, sier Borten Moe til VG.

– Vet du hvem som sendte meldingen?

– Nei, og hadde jeg visst det, så hadde jeg ikke utsatt hverken meg selv eller andre for de rundene vi har vært igjennom, sier Borten Moe.

Blant deltagerne på hytteturen ved Åre for to år siden, var blant annet Borten Moes tidligere politiske rådgiver, Ivar Vigdenes, nå ordfører i Stjørdal, tidligere statssekretær i Finansdepartementet, nå ordfører i Steinkjer, Bjørn Arild Gram, Liv Signe Navarsetes tidligere statssekretær, Erlend Fuglum og fylkesvaraordfører i Trøndelag, Thomas Iver Hallem.

Les mer om hytteturen her.

Meldingen ble sendt fra telefonen til Morten Søberg, tidligere statssekretær i Finansdepartementet.

Søberg satt på et annet bort på Kaffistova under VGs intervju med Borten Moe. Han ønsket ikke å kommentere saken.

Annet utfall

Borten Moe hevder saken hadde fått et annet utfall, dersom han hadde visst hvem det var som sendte meldingen.

– Denne tekstmeldingen har fått svært store konsekvenser for svært mange. Som nestleder er jeg den som har hatt den mest profilerte rollen i dette. Og det at jeg fant det nødvendig å trå til side for å gi partiet ro og armlengdes avstand for å rydde opp i denne veldig krevende saken, det understreker hvor mye som står på spill.

Han forteller at de andre deltagerne på hytteturen, har hatt store personlige belastninger som en følge av saken .

– Det minst åtte stykker til som ikke har gjort dette og som nå er dratt igjennom sølen i norsk offentlighet i tre uker til ende. Det påvirker arbeidssituasjon, folk mister oppdrag, folk har vært hjemme fra jobb, konene har vært hjemme fra jobb, ungene får med seg dette. Så forestillingen om at dette er noe som vi vet og dekker over for hverandre, er helt urimelig, sier Borten Moe.

– Opplever du at partiet tror deg på at du ikke vet hvem det er?

– Ja, jeg opplever at partiet tror meg på det. Og jeg opplever at generalsekretæren stadfester det i dag, når han sier at ingenting tyder på at dette var en kollektiv handling, sier Borten Moe.

– Har hendelsen gått ut over ditt tillitsforhold til de ni andre?

Borten Moe tenker seg lenge om.

– Nei, vi er preget av den runden vi har vært igjennom alle sammen.

– Har det gått ut over vennskapsforholdet?

– Det er det for tidlig å si. Men at det er et grovt tillitsbrudd blant venner, det er det ingen tvil om.

På spørsmål om han har en klar teori om hvem det var som sendte meldingen til Navarsete, svarer Sp-nestlederen:

– Jeg har sagt alt jeg tror og vet til generalsekretæren. Og et her vært gått mange runder, men jeg har ikke tenkt å kommentere det.

I et Facebook-innlegg skrev tidligere Sp-leder Liv Signe Navarsete at saken har vært en personlig stor påkjenning for henne.

Borten Moe sier han ikke har snakket med den tidligere Sp-lederen om saken, men at han gjør det dersom hun ønsker det.