FLEST OMSORGSOVERTAKELSER I SMÅ KOMMUNER: Linda Hofstad Helleland (H) var i Politisk kvarter 16. april for å diskutere kommunesammenslåing. I debatten bruke hun høy andel omsorgsovertakelser i små kommuner som argument for å slå sammen kommuner. Foto: Hallgeir Vågenes/VG

Faktisk.no: SSB-tall viser at små kommuner overrepresentert i andel omsorgsovertagelser

Faktisk.no

Publisert: 25.04.18 10:44

INNENRIKS 2018-04-25T08:44:05Z

Faktisk.no konkluderer med at Høyre har helt rett i påstanden om at barnevernet overtar omsorgen for en større andel barn i de små kommunene.

Høyre la 16. april ut påstanden «tall fra Statistisk sentralbyrå viser at små kommuner er overrepresentert når det gjelder andelen saker der barnevernet griper inn og overtar omsorgen for barna» på Facebook . Faktisk.no har undersøkt tallene, og konkludert med at påstanden er rett.

