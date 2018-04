Donald Trump bekrefter hemmelig møte med Nord-Korea

CIA-direktør Mike Pompeo møtte i all hemmelighet Nord-Koreas diktator Kim Jong-un i forrige uke, bekrefter nå Donald Trump.

Da avisen Washington Post først skrev om møtet i natt, ble nyheten møtt med hakeslepp fra Washington DC i vest til Seoul i øst . Det er første gang på 17 år at et slikt toppmøte mellom USA og Nord-Korea har funnet sted.

Nå bekrefter også Donald Trump at møtet fant sted. Og selvsagt gjør han det på Twitter.

– Mike Pompeo møtte Kim Jong-un i forrige uke. Møtet gikk fint og et godt forhold ble opprettet, skriver Trump.

Mike Pompeo er av Trump nominert til å bli USAs nye utenriksminister.

Trump skriver samtidig at de nå jobber med å planlegge møtet Trump selv skal ha med Kim Jong-un. Tirsdag anslo Trump at møtet mellom de to kan finne sted allerede i juni, eller før, og at de ser på fem mulige steder å holde det på.

Hvordan kan de bli enige?

Dialogen mellom de to landene har altså startet like etter Trump angrep Nord-Koreas leder med slike utspill:

Prio-forsker Stein Tønnesson sa onsdag morgen til VG at han frykter at Trump forhaster seg og lager rask avtale med Nord-Korea som vil falle fra hverandre etter kort tid.

Trump har stått steilt på at Nord-Korea må kvitte seg med sine atomvåpen. Nord-Korea har imidlertid stått steilt på at amerikanerne må ut av Sør-Korea. Og begge har tidligere har tidligere fremstilt sine krav som ufravikelige.

– Et stort spørsmål nå er om Trump er villig til å trekke de amerikanske troppene ut av Sør-Korea, sa Tønnesson til VG onsdag morgen.

– Nord-Korea kan ikke inngå noen avtale som går ut på at de må oppgi sine atomvåpen – uten at det skjer betydelige innrømmelser fra den andre siden. Det kan vært noe Pompeo nå ha testet ut – hva de kan få til gjengjeld, sa Tønnesson.

