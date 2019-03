I RETTEN: Aktor Per Martin Utkilen fra Spesialenheten for politisaker (t.v.) og forsvarer Bernt Heiberg i Gjøvik tingrett. Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Slik startet etterforskningen: Fant forsvunnet amfetamin på politimanns kontor

GJØVIK TINGRETT (VG) Et gjenfunnet beslag med amfetamin på politimannens kontor startet etterforskningen som førte frem til en tiltale for sex med en informant, bruk av testosteron og besittelse av «barbiedop».

Publisert: 04.03.19 11:05 Oppdatert: 04.03.19 11:29







7. mars 2017 ble 2,5 gram amfetamin som hadde forsvunnet fra beslagsrommet på Gjøvik politistasjon funnet igjen.

I anmeldelsen som en måned senere ble sendt til Spesialenheten for politisaker går det frem at narkotikaen dukket opp på kontoret til en av de ansatte.

– Ved innsendelse holdt Kripos det faktiske beslaget opp mot hva det var som var beskrevet innsendt. Det var rett og slett noe som manglet og Kripos kontaktet derfor politiet på Gjøvik, sier aktor Per Martin Utkilen fra Spesialenheten for politisaker i sitt innledningsforedrag.

les også Politimann i retten: Nekter for seksuell omgang med informant

Utkilen forklarer at beslaget ble funnet da en politiinspektør «tilfeldigvis» gikk inn på sin tidligere kollegas kontor.

– Slik jeg forstår det løfter han på noen papirer og ser det aktuelle beslaget i en beslagspose med beslagsnummer. Han er kjent med at beslaget er borte, sier aktor.

Politiinspektøren skal ha vært kjent med at beslaget var borte og sa derfor ingenting til 51-åringen, men varslet en leder.

Hadde beslag i eske på pulten

Da politiet senere gjennomførte en ransaking hos politimannen ble det funnet flere mindre mengder med narkotika som Spesialenheten mener stammet fra det samme beslagsrommet: Hasj, cannabis, amfetamin, heroin og en glassampull med et dopingmiddel.

– Denne narkotikaen ble oppbevart i en eske på pulten hans, sier Utkilen.

Han forklarer at den tiltalte selv har forklart at narkotikaen lå i esken i påvente av at den skulle sendes til Kripos for destruksjon.

les også Øyevitne: Slik var den dødelige slåsskampen

– Det sentrale spørsmålet for retten er om oppbevaringen av narkotikaen som beskrevet innebærer en grov tjenestefeil eller ikke, spør Utkilen.

Funnet av den forsvunne amfetaminet ble starten på det som har blitt til en omfattende tiltale mot den nå 51 år gammel politimannen.

Hjemme hos ham ble det under ransaking også funnet oppbevaring av narkotika. Han er også tiltalt for å ha tatt 900 ampuller inneholdende stoffet melanotan, også kjent som «barbiedop», fra politiets beslagsrom.

Nekter for seksuell omgang

Den tidligere politimannen erkjenner å ha oppbevart en springkniv ulovlig, men nekter ellers straffskyld etter den omfattende tiltalen.

Spesialenheten mener mannen, mens han var ansatt som etterforsker, narkotikaansvarlig og informantveileder, utnyttet sin stilling til å skaffe seg seksuell omgang med en kvinne som samtidig skal ha vært hans informant.

Misbruket skal ifølge tiltalen ha skjedd over en periode på nærmere fem år.

– Det sentrale for retten å ta stilling til er om det i det hele tatt har vært en seksuell omgang, sier mannens forsvarer Bernt Heiberg i retten. Han legger til at hans klient mener dette ikke stemmer.