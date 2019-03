Video viser de skjebnesvangre sekundene da vogntoget traff Charlie (22) i 88 kilometer i timen

Med en fart på 88 kilometer i timen treffer hengeren på det litauiske vogntoget bilen til Charlie Dan Lind (22), og bruker flere hundre meter på å stoppe.

VG skrev tidligere torsdag at 22-åringen nå ligger i en vegetativ tilstand på sykehuset i Tromsø, og at familien har fått beskjed om at han aldri kommer til å våkne igjen.

Denne uken startet rettssaken mot den 56 år gamle litauiske vogntogsjåføren som er tiltalt for uaktsom kjøring og uaktsom forvoldelse av betydelig skade på en annen person.

Det var iTromsø som først omtalte saken.

Svært glatt føre

– Det var klassisk nullføre denne ettermiddagen, og fordi det var så glatt på veien kjørte vi kun utrykning fra Tromsø deler av veien, av hensyn til vår egen sikkerhet, sa seksjonsleder for patrulje i Tromsø, Yngve Widding, da han vitnet i saken torsdag, ifølge iTromsø.

Vogntogsjåføren ser imidlertid ikke ut til å ta hensyn til det glatte vinterføret, og hadde en fart på 88 kilometer da han traff Linds bil.

I ULYKKE: Charlie Dan Lind kommer ikke til å våkne etter at han ble truffet av en trailer 7. januar i år. Foto: PRIVAT

I videoen filmet av dashbord-kameraet i vogntoget, og som VG viser deler av øverst i saken, ser man hvordan sjåføren får problemer på det glatte føret og kjører midt i veien.

Det som ikke vises er at sjåføren har fått sleng på hengeren, som er på vei midt imot de to personbilene som dukker opp i motgående kjørefelt.

I den første bilen sitter Lind, som man kan se presser seg så langt han kan ut mot høyre veiskulder. Det er ikke nok, og hengeren treffer 22-åringens bil med stor kraft.

– Du ville aldri puttet slike dekk på egen bil

Widding forklarte i retten at vogntoget har såkalt ekobrems, som virker bedre enn vanlige bremser fordi det låser drivhjulene. Det advares imidlertid om å bruke dette i nedoverbakker når det er glatt. Vogntoget var i tillegg tomt for varer, noe som fører til økt fare for saksing, sa Widding fra vitneboksen.

TOTALVRAK: Slik så Charlie Dan Linds Ford Focus ut etter møtet med vogntoget. Foto: Politiet

Sjåføren selv har forklart at han trodde hengeren skled fordi det var vind i området, noe politimannen har lite tro på. Widding mener det er kombinasjonen av høy fart, glatt føre og dårlige dekk som førte til den fatale ulykken.

– Hengeren har veldig dårlige dekk, og du ville aldri puttet slike dekk på din egen bil, sa politimannen, og la til at dekkene er godkjente, men ikke egnede på norsk vinterføre.

Krever endringer

Linds mor sa i går til VG at hun midt oppi den endeløse sorgen etter ulykken har «ropt og grått» om at reglene for vogntog som krysser grensene må bli strengere.

– Sjåføren brukte 700 meter på å stoppe. Dekkene var lovlige, men uegnet. Det var fullstendig ute av kontroll, sier Linds mor Ramona Lind.

RESSURS: Ramona Lind forteller at Charlie ville ha blitt en ressurs for samfunnet. Hun krever at reglene for vogntog blir strengere, og har engasjert seg mye i saken. Foto: PRIVAT

– Disse ulykkene har vi daglig. Ikke så alvorlig som dette, men vi har daglig ulykker hvor vogntogsjåfører mister kontroll.

Hun krever at regjeringen og samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) nå tar grep.

– Fortsatt en jobb å gjøre

På spørsmål fra VG om hva han tenker om at en 22-åring har fått livet ødelagt i møte med et vogntog med ikke egnede, men godkjente dekk svarer Dale:

– Det er ufattelig trist når noen blir drept eller alvorlig skadd i trafikken. Det har blitt gjort mye for å øke sikkerheten. Selv om vi har få dødsfall eller alvorlige skader i trafikken i Norge, har vi ingen å miste. Det gjør at trafikksikkerhetsarbeidet er viktig både på tungbil og alt annet i trafikkbildet, sier Dale til VG.

PÅ STORTINGET: Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) fikk onsdag flere spørsmål om vogntogproblematikken under Stortingets spørretime. Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

– Sjåføren brukte 700 meter på å stoppe. Mener du at det er dekk som burde være godkjente?

– Selv om dekkene er godkjent, så må sjåførene bruke kjetting hvis forholdene tilsier at det ikke er forsvarlig å kjøre uten. Det viktigste er at de har veigrep, og lar være å kjøre dersom dette ikke er mulig, sier Dale og legger til:

– Dette er i utgangspunktet godt regulert, men det er hele tiden forbedringspotensial, og det er en av grunnene til at vi til neste vinter har sagt at vi må skjerpe dekk-kravene. Det er arbeid som nå pågår, og som vil være på plass så fort som det er praktisk mulig å gjennomføre. Men det skal være på plass neste vinter.

Samferdselsministeren peker også på at europeiske sjåfører må få bedre kompetanse på norske forhold, og sier EU har kommet regjeringen i møte på skjerpede krav. I tillegg er iverksatt økt kontrollvirksomhet.

– Ulykker med tungbiler går ned, men det hjelper lite for dem som sitter igjen etter å ha blitt rammet. Det går rette veien, men vi har fortsatt en jobb å gjøre, sier Dale.

– Handlingslammet minister

Rødts Bjørnar Moxnes har flere ganger ytret sin misnøye med det som gjøres med vogntogproblematikken fra regjeringens side.

– Jeg skjønner at Ramona Lind er sint på dem som har makt, for det har hun all grunn til. Dessverre så ser vi en handlingslammet samferdselsminister som ikke tar de grepene som trengs for å sikre trygge vinterveier, sier Moxnes til VG.

Rødt har lagt frem tre forslag som de mener kan være med på å bøte på problemene. Deriblant kontinuerlig kontroll på grensene, plikt til å kontrollere sjåførenes arbeidsvilkår og forbud mot at utenlandske sjåfører tar over innenlandstransport.

– HANDLINGSLAMMET: Rødt Bjørnar Moxnes mener Dale og regjeringen ikke har gjort nok, og at strengere tiltak må på plass. Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Moxnes mener også at de som bestiller transport må ta en større del av ansvaret.

– I saken om Charlie Dan Lind er det også kun sjåføren på tiltalebenken, men firmaet som kjøpte transporten burde også vært der. Vi foreslår at kjøperen også må straffes slik at de slutter å kjøpe transport som går utover sikkerheten, sier Moxnes.

Dale sier til VG at bransjen kom med innspill på å ansvarliggjøre transportkjøperne for noen uker siden, og at departementet gjør vurderinger på hvordan de kan håndtere dette.