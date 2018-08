KRITISK: Statsminister Erna Solberg fastholder kritikken av Per Sandbergs sikkerhetsbrudd søndag ettermiddag. Foto: MATTIS SANDBLAD

Erna Solberg fastholder kritikken mot Sandberg

Publisert: 12.08.18 18:27 Oppdatert: 12.08.18 21:07

INNENRIKS 2018-08-12T16:27:59Z

ALNA (VG) Presset øker mot fiskeriminister Per Sandberg. Dagen før Erna Solberg må svare på spørsmål til Stortinget gjentok hun kritikken av Sandberg til pressen.

Erna Solberg var søndag til stede på feiringen av Pakistans nasjonaldag på Alna i Oslo. Her delte hun ut 14. augustkomiteens Brobryggerpris, som blant annet gikk til Iman Meskini for tolkningen av rollen Sana i NRK-serien «Skam».

Men pressen var mest interessert i hennes syn på Sandberg-saken.

– Hva tenker du om at Sandberg ser ut til å sette private hensyn foran regjeringens sikkerhet, spurte en av journalistene.

– Jeg har hele tiden vært tydelig på at bruddene han har begått ved å ikke å si i fra hvor han dro, og det at han tok med telefon til Iran, er brudd på vårt regelverk som ikke er akseptabelt. Dette har også Sandberg beklaget, sa Erna Solberg.

VG var til stede på presseseansen. Solberg ble også spurt om det kommer til å bli et ekstraordinært statsråd mandag, men da grep statssekretær Rune Alstadsæter inn og sa at statsministeren måtte gå. Erna Solberg ble deretter bestemt ført ut av salen.

Det var ikke muligheter for separatintervjuer søndag kveld.

Presset øker

Til uken må Erna Solberg og Per Sandberg svare Stortinget på flere spørsmål om Iran-turen og Sandbergs forhold til det autoritære presteregimet. Statsministerens kontor (SMK) har tidligere bekreftet til VG at de vil svare innen fristen, og det betyr at de første svarene trolig kommer mandag.

I tillegg har flere interne kritikere i Frp gått ut mot Sandberg.

Norsk-iranske Mazyar Keshvari og Christian Tybring-Gjedde i Frp har begge kritisert Sandbergs vurderinger i NRK. Fylkesleder Odd Eilert Persen i Troms og Finnmark Frp ba ifølge Aftenposten før helgen i en epost til Siv Jensen om å få en avklaring på hvorvidt ledelsen fortsatt har tillit til Sandberg.

VG har søndag kveld vært i kontakt med flere tidligere Frp-topper. Verken Carl I. Hagen, Per-Willy Amundsen eller Anders Anundsen ønsker å kommentere situasjonen rundt Per Sandberg på det nåværende tidspunkt.

Stortinget krever svar

Før Erna Solberg ble geleidet ut av lokalet ble hun blant annet spurt om hun fikk opplysninger om Sandbergs forhold allerede i mai. Spørsmålet henviste til Adresseavisens sak søndag kveld om at både Line Miriam Sandberg og Per Sandberg skal ha rapportert hverandre til SMK.

– Jeg kommer ikke til å kommentere enkeltdeler av det som er spekulasjoner og saker i media. Jeg har sagt at vi skal svare Stortinget innenfor den fristen som er på skriftlige spørsmål, på de spørsmålene som Stortinget har stilt, sa hun.

Per Sandberg sier selv følgende om Adresseavisens sak i en sms til VG søndag kveld: «Det «erfares» mye i pressen, det er min kommentar».

Spørsmålene fra Stortinget går både på sikkerhetsvurderinger og valget om å delta offisielt på feiringen av den islamske revolusjonen. Representantene som har stilt spørsmål er: Geir Pollestad (Sp), Cecilie Myrseth (Ap), Terje Aasland (Ap), Torgeir Knag Fylkenes (SV) og Bjørnar Moxnes (R).