KJÆRESTER: Bahareh Letnes har blitt sammen med fiskeriminister Per Sandberg. Foto: NRK

NRK: PST skal granske Bahareh Letnes

Publisert: 10.08.18 18:11 Oppdatert: 10.08.18 18:23

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) undersøker etter det NRK forstår bakgrunnen til Bahareh Letnes.

NRK har vært i kontakt med Bahareh Letnes, som er kjæresten til fiskeriminister Per Sandberg (Frp). Hun sier til kanalen at det er bra at PST undersøker bakgrunnen hennes, men vil ikke gi ytterligere kommentarer.

Ifølge NRK skal PST også ettergå eventuelle bånd til regimet i Iran.

Til VG sier seniorrådgiver Annett Aamodt i PST at de verken kan bekrefte eller avkrefte NRKs opplysninger.

Kontroversiell feiring

Fiskeriminister og Frp-nestleder Per Sandberg har blitt kraftig kritisert etter at han reiste på ferie til Iran med sin norsk-iranske kjæreste. Han meldte ikke fra om turen på forhånd, slik sikkerhetsrutinene tilsa at han skulle gjøre.

I tillegg tok han med seg jobbtelefonen på reise til landet. Norge har ikke sikkerhetssamarbeid med Iran.

Tidligere i uken kom det også frem at han i februar deltok offisielt som statsråd på en feiring av den islamske revolusjonen på invitasjon fra Irans ambassade. Det har ført til kritikk fra politiske motstandere og internt i Frp.

Kritikk for nye Iran-svar

Torsdag forklarte fiskeriministeren seg kortfattet til pressen. Sandberg sa at han hadde gode grunner til ikke å informere Erna Solberg før han reiste til Iran.

– Var det spesifikke grunner til at du ikke varslet?

– Det var det, svarte Sandberg.

Men han ville ikke si noe om hva disse grunnene skulle være.

Sandbergs nye Iran-svar førte til at opposisjonen skjerpet kritikken mot fiskeriministeren. Regjeringen har mottatt flere spørsmål fra Stortinget om saken, og har lovet å svare innen fristen. Det betyr at Erna Solberg (H) trolig gir nye svar om saken i brevs form på mandag.