Erna Solberg: – Hatet lever fortsatt

NTB

Publisert: 22.07.18 10:22 Oppdatert: 22.07.18 10:49

– Sju år høres lenge ut, men mange har en hverdag som fortsatt er preget av 22. juli, sa statsminister Erna Solberg (H) under minnemarkeringen.

Statsministeren talte under markeringen i regjeringskvartalet søndag formiddag, på dagen sju år etter terrorangrepene.

– Da ble demokratiet vårt angrepet. Uskyldige mennesker ble drept i et forsøk på å ramme åpenheten, mangfoldet og tilliten som preger det norske samfunnet, sa Solberg.

Statsministeren trakk fram Erik Poppes Utøya-film, som kom tidligere i år, og flere kommende filmer.

– På den måten blir vi minnet om det som skjedde den grusomme fredagen i 2011. Det er vondt men det er viktig, sa hun.

Solberg minnet også om at vi lever i en tid som preges av falske nyheter og hatefulle kommentarer på internett.

– I dag vet vi at den høyreekstreme terroristen befant seg i et ekkokammer med meningsfeller som delte hans konspiratoriske verdensbilde. Et verdensbilde preget av fremmedfrykt og at det finnes et «oss» og et «dem» i dette landet. I dag ser vi de samme konspirasjonene i kommentarfeltene. Hatet lever fortsatt, sa Solberg.

– Flere av dem som overlevde, ble rammet av terroristens kuler. Nå opplever de også ord som rammer. Som har til hensikt å bringe dem til taushet, fortsatte hun.

– De som rammes av hets og hat, skal vite at de har oss alle i ryggen, slo Solberg fast i talen.

Røyneland: – Rettet mot hjertet av demokratiet

Lisbeth Røyneland, leder for Støttegruppa for 22. juli, sier terrorangrepet var et feigt angrep mot demokratiet og mot våre mest sårbare.

– I dag vil vi minnes og hedre de som ble skadd, de som ble drept og de som fikk livet endret for alltid, sier hun under søndagens markering.

Søndag ble det midlertidige nasjonale minnesmerket for 22. juli-angrepene i Oslo avduket.

Minnestedet består av tre hovedkomponenter. Teppet er laget av tromlet glass, som symboliserer all glasset som lå igjen i området etter terroren. Trærne som sto imot bomben symboliserer motstandskraft. Navneveggen symboliserer minnet.

– Minnestedet er et viktig bidrag til å fortelle den sterke historien. En veiviser i minne og læring. Kunnskap er vårt fremste forsvar mot hat, vold og ekstremisme. Det feige terrorangrepet var rettet mot hjertet av vårt demokrati og mot våre mest sårbare, våre barn, sier Røyneland.