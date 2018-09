REAGERER: Stortingsrepresentant Abid Raja (V) mener Frps nestleder Sylvi Listhaug gir et uriktig bilde av innvandringen til Norge, og reagerer særlig på retorikken hun bruker. Foto: Varfjell, Fredrik / NTB scanpix

Raja om retorikken til Listhaug: – Som en knyttneve gjennom TV-skjermen

INNENRIKS 2018-09-13T20:26:30Z

Venstres Abid Raja mener Sylvi Listhaug forvrenger debatten når hun uttaler at «svenske tilstander» kan komme til Norge. – Det er langt unna den norske virkeligheten, mener han.

Publisert: 13.09.18 22:26 Oppdatert: 13.09.18 22:36

Listhaug og Raja møttes torsdag kveld til duell i Debatten på NRK 1, der innvandring sto på agendaen. Sistnevnte sier han er mer redd for «Sylvi-tilstander» enn «svenske tilstander».

– Listhaugs retorikk er som en knyttneve gjennom tv-skjermen, sa Raja under debatten.

Den økte gjengkriminaliteten i Oslo har fått stor oppmerksomhet den siste tiden. Nylig uttalte riksadvokat Tor-Aksel Busch at han mente økningen ikke er i nærheten av situasjonen i Sverige.

– Vi er langt unna svenske tilstander. Mitt anliggende er at vi ikke skal komme dit. I dag gis dette riktig prioritering, uttalte Busch til VG.

– Langt unna den norske virkeligheten

Raja mener retorikken til Frp-nestlederen kan være ødeleggende særlig for ungdom som hører på.

– Jeg vokste opp og følte at jeg ikke tilhørte samfunnet; at jeg var en dårlig del som ikke kunne bidra. Nå som jeg er blitt voksen ser jeg på det Listhaug snakker om, for det er veldig mange ungdom i Norge i dag som føler det slik som meg den gang.

Raja oppfordret Listhaug til å revurdere retorikken hun bruker, særlig når hun bruker uttrykket «svenske tilstander».

– Jeg synes du skal slutte med dette og forholde deg til realitetene. Det er tilstander som finnes i Sverige, ikke i Norge. «Svenske tilstander» er langt unna den norske virkeligheten.

Frp-nestlederen mener imidlertid det er grunn til å bekymre seg i Norge:

– Hva med det at mange i Oslo øst er bekymret? Ungdommer som selger dop til ungene våre? (...) Jeg registrerer at det er bilbranner, og familier blir beskutt når de sitter i biler, påpekte hun.

Listhaug ble spurt om hvorfor hun tar opp «svenske tilstander» i Norge. Til det svarte hun følgende:

– Fordi det kan skje her også. Det utvikler seg i feil retning.

Raja påpekte under debatten at han mener Norge har blitt tryggere, og at man er langt unna «svenske tilstander».

– Du later som det er noe som kan skje i Norge, sa Raja om Listhaugs utspill om «svenske tilstander».

– Du dikter opp en forestilling, men vi er langt unna. Vi blir bedre og bedre.