ISFRONT: Gjermund Cappelen og Eirik Jensen sitter i samme rettssal, men har angivelig ikke snakket sammen siden Jensen ble pågrepet. Foto: Tore Kristiansen

Jensen om Cappelen: – Etterkrigstidens beste informant

BORGARTING LAGMANNSRETT (VG) Eirik Jensen innrømmer i retten at han har brutt politiets informantinstruks – som han selv var med på å utforme.

Eirik Jensen fortsetter sin frie forklaring tirsdag morgen med å henvende seg direkte til juryen og dommerne. Temaet er informantbehandling.

– Jeg tror folk, både i juryen og kanskje også på dommersiden, har sine egne oppfatninger om hva dette er, sier Jensen.

Deretter fortalte han om hvordan politiet skiller mellom primærinformasjon og sekundærinformasjon, mellom kilder og informanter.

Primærinfo er der aktørene har et tillitsforhold til informanten. Sekundærinfo er «hørt eller sett», eller en person litt lenger unna som bevisst eller ubevisst frembringer ting til politiet, opplyser Jensen.

Så kommer han inn på sin medtiltalte Gjermund Cappelen:

– Cappelen – hva skal vi kalle han? Han er en miljøinformant som ligger å vaker – som gjedda i sivet. Ofte er det sånn at hans informasjon kommer fra andre – sekundærinformasjon, sier Jensen i retten.

Senere forteller han at han har omtalt Cappelen som «etterkrigstidens beste informant for Oslo-politiet».

– Det er en svulstig beskrivelse, og jeg må stå for den beskrivelsen. Det er ikke til å stikke under stol at han har vært en av mine viktigste innenfor temaet organisert kriminalitet, sier Jensen.

Fjernet Cappelens informantstatus

På 90-tallet endret Jensen Cappelens status i informantregisteret, fra aktiv informant til kilde.

– Jeg valgte å ta Cappelen ut av aktiv tjeneste. Det tror jeg var fornuftig. Jeg ville ikke skape unødvendig stress for han. Jeg ville ikke belaste han unødvendig. Han slet med mye, rus, nerver, trusler og andre personlige ting, sier Jensen før han legger til:

– Jeg synes Cappelen er en «likandes fyr», jeg. Jeg har ingenting negativt å si om Cappelen annet enn det som angår sakens kjerne her.

Den tidligere politimannen forklarer at han likevel brukte Cappelen som informant på et senere tidspunkt.

– Jeg hadde ikke intensjoner om å bruke ham, men endte med å gjøre det likevel.

Jensen beskriver Cappelen som en av politiet beste kilder i en årrekke.

– Han har bidratt til å kaste lys over kriminalitet både i Norge og i utlandet.

Samtidig har Jensen formidlet mye personlig informasjon til Cappelen, sier han.

– Det jeg ser nå tydelig, er at vår relasjon ble for tett. Jeg vet mye om han, og han vet også mye om meg.

– Har ikke fulgt informantinstruksen

Eirik Jensen snakker også en del om politiets informantinstruks – som han selv har vært med på å utforme.

– Jeg har IKKE fulgt informantinstruksen. Jeg har fulgt den i mange tilfeller. Jeg velger likevel å si at jeg har brutt den, siden jeg ikke alltid fulgt den. Det er ikke bare med Cappelen at jeg har gjort noen veivalg. Jeg står for de veivalgene, sier Jensen.

– Det er denne måten jeg har blitt opplært å jobbe på – og jeg har fått lov til å jobbe sånn. Jeg har fått lov av dem som faktisk betyr noe i norsk politi, fortsetter han.