1 av 6 ØNSKER TIPS: Kripos gikk ut med disse bildene av klærne til avdøde, i håp om å få inn tips i saken. Kripos

Politiet om mystisk lik: – Kan ha ligget ute et helt år

INNENRIKS 2018-09-26

Mandag ba politiet om tips gjennom «Åsted Norge» to måneder etter de har funnet levninger av en mann i Lier. Nå har flere henvendt seg.

I slutten av juli i sommer ble en mann funnet i en skrent ved Ringeriksveien mellom Sylling og Skaret i Lier . Politiet holdt dødsfallet skjult fram til mandag denne uken. Der gikk de ut på «Åsted Norge» og etterlyste tips fra publikum .

Jan Henrik Håkestad i Sørøst politidistrikt forteller til VG at det så langt har kommet inn syv eller åtte tips i saken.

– Vi håper jo at vi kan få et gjennombrudd i saken, men det er for tidlig å si om tipsene er av slik karakter at det kan medføre det, sier han.

Han forteller at tipsene i hovedsak går ut på hvilket klesmerke klærne tilhører, hvilket land de er fra og hvilke butikker de kan være kjøpt i.

Undersøker veske

Drammens Tidende skriver tirsdag om en veske som er funnet i nærheten av avdøde. På denne står det er firmanavn – «Annas vask AS», som ble avviklet i 2015. Avisen har vært i kontakt med én av dem som drev bedriften. Kvinnen forteller at hun ikke har vært i kontakt med politiet, og at hun ikke har hørt noe om likfunnet før avisen tar kontakt.

Håkestad forteller til VG at politiet nå ha forsøkt å komme i kontakt med personene som sto bak firmaet, men at de ikke har lyktes i å komme i kontakt med dem.

– Den vesken gikk vi ut med et forbehold. Den er funnet høyt oppe i terrenget, og lå ikke sammen med avdøde. I vesken lå det en del kleslignende gjenstander av ulik karakter, og om den har noe med dødsfallet å gjøre, kan jeg ikke mene noe om, sier han.

Kan ha vært død ett år

Obduksjonen har ikke kunnet fastslå når mannen døde.

– Om han har ligget der fra våren i år, eller høsten i fjor, er vanskelig å si. Forråtnelse stoppes av vinteren. Det er sånne ting som vi ikke kan få noe sikkert svar på, sier Håkestad.

– Vil det si at mannen kan ha ligget der død i et helt år?

– Vi kan ikke utelukke det.

Uvanlig turterreng

Én av politiets teorier er at mannen kan ha blitt drept, men hovedhypotesen er at mannen har vært utsatt for et uhell, eller har begått selvmord.

– Det er det som har vært nærmest hele tiden, når vi ikke har spor som kan indikere noe annet, sier Håkestad.

Det var en kvinne som fant avdøde i juli. Området mannen ble funnet er ikke et normalt turområde, men kvinnen skal ha vært på tur for å undersøke noe i faunaen nede i juvet, opplyser politiet.