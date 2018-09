Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Kystvakten får «nye» helikoptre - ferdig levert i 2022

2018-09-18T11:02:44Z

Kystvakten vil likevel få syv NH-90 helikoptre, etter at forsvarsminister Frank Bakke Jensen (H) har overprøvd forsvarsjefens anbefaling om å gi samtlige 14 helikoptre til Fregattvåpenet.

Publisert: 18.09.18 13:02 Oppdatert: 18.09.18 13:55

25.oktober kommer Riksrevisjonens rapport om anskaffelsen av skandale-helikoptrene som ble bestilt i 2001, og som enda ikke er flyvedyktig og satt inn i tjeneste etter det opprinnelige formålet.

Kommer i 2022

Ifølge VGs opplysninger skal Riksrevisjonen ha sterkt kritiske merknader til både anskaffelsen og Forsvarets evne til å sette helikoptrene inn i operativ drift.

Men nå kommer Regjeringen denne rapporten i forkjøpet:

– Vi har lagt en plan som sier at helikoptrene skal være faset inn i 2022, sier Bakke-Jensen til VG.

I februar i år anbefalte forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen at fregattene burde få alle 14 helikoptrene som regjeringen bestilte fra i 2001.

Akutt mangel

Da hadde en rapport fra Forsvarets Forskningsinstitutt slått fast at de 14 helikoptrene ville kreve så mye vedlikehold at de ikke kunne levere mer enn 2100 flytimer i året fra 2030.

Kystvakten har vært uten egne helikoptre siden 2015, da Lynx-flåten ble faset ut.

– Vi har jobbet oss gjennom FFI-rapporten, og det viser seg at vi kan få flere flytimer ut av flåten enn vi fryktet. I motsetning til forsvarssjefens råd om å bare bruke NH-90 på fregattene, så ser vi at vi får timer nok til å bruke helikoptrene både på fragattene og på Kystvakten, sier forsvarsministeren.

280 timer i året

Det nye anslaget er at helikoptrene samlet kan fly 3900 timer i året, altså opp mot 280 timer i året for hvert enkelt av de 14 maskinene.

Hittil har Forsvaret bare mottatt ett av de 14 NH-90 helikoptrene, men det må tilbake til fabrikken for å oppgraderes senere.

– Vi får seks komplette helikoptre i 2019. Så er det ytterligere åtte som skal moderniseres, slik at vi i 2022 skal ha 14 helikoptre i operativ drift, sier Bakke-Jensen.

Departementet presiserer at helikoptrene vil bli satt inn i tjeneste etter hvert som de blir oppgradert til siste og endelige versjon.

Koster 470 millioner

Men det blir dyrt: FFI har beregnet at dette årlig vil koste 470 millioner kroner mer enn tidligere anslått.

– NH-90 er spesialtilpasset norske forhold og er skreddersydd for behovene til Kystvakten og Marinen. Det er ingen andre helikopter på markedet i dag som vil kunne gi oss tilsvarende kapasitet. De forventede økte driftsutgiftene og behovet til Forsvaret må behandles i forbindelse med neste langtidsplan, sier forsvarsministeren.

Riksrevisjonen med ny rapport

Mandag varslet Riksrevisjonen på sin hjemmeside at de nå er ferdig med sin undersøkelse av anskaffelse og innfasing av maritime helikoptre i Forsvaret, men opplyste også at store deler av rapporten er gradert.

– Undersøkelsen omfatter primært perioden 2010 til 2017, skriver Riksrevisjonen.

I 2010 hadde den daværende rødgrønne regjeringen fortsatt mulighet til avbestille hele ordren. SÅ sent som i 2012 ba daværende forsvarsminister Espen Barth Eide (Ap) om at Forsvaret måtte undersøke alternative helikoptre i markedet. Da hadde det gått 11 år siden regjeringen bestilte helikoptrene til bruk for en ny generasjon fregatter og kystvaktskip.

«Vi mener fortsatt at NH90 er en optimal plattform og ønsker at vi får levert det. Men det er altså grenser for vår tålmodighet», sa Espen Barth Eide til Aftenposten i 2012.

Kom i januar

Forsvaret har de siste årene bare kunnet trene med seks maskiner av en midlertidig versjon av det nye maritime helikopteret.

I januar i år landet det første oppgraderte norsk-eide NH-90 helikopteret for første gang på norsk jord, 17 år etter at de ble bestilt. Opprinnelig skulle alle vært levert mellom 2005 og 2008.

– Jeg kan ikke kommentere Riksrevisjonens rapport. Vi har ikke gått så dypt inn i den ennå, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen til VG tirsdag formiddag.