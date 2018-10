NABOKRANGEL: Arne Vigeland ble rikskjendis etter at han delte naboens uthus på Nesøya i to i 2014. Nå må han i fengsel. Foto: Sandblad, Mattis

Huskapper får 120 dagers fengsel – anker til Høyesterett

Arne Vigeland må i fengsel etter å ha kuttet naboens uthus i to da de var på feire. Nå vil han anke til Høyesterett.

– Dommen er riv ruskende gal, sier Trygve Staff, Vigelands forsvarer, til VG.

Staff forteller at de først og fremst anker straffeutmålingen, men at det også er andre ting i saken. Hva dette er konkret vil han ikke si noe om.

Vigeland er dømt til 120 dagers fengsel i Borgarting lagmannsrett. I tillegg må han betale 410.000 kroner i erstatning til naboen, samt 224.000 kroner til If skadeforsikring.

Det var i 2014 at huskappingen skjedde, da naboene var på ferie.

Vigeland var tiltalt for å ha fått fjernet halvparten av uthuset, et drivhus og et gjerde som tilhørte en nabo. Vigeland fikk også fjernet en nærmere 70 år gammel røysmur, to frukttrær og noen bærbusker som tilhørte en annen nabo.

Strengere straff

I Asker og Bærum tingrett ble Arne Vigeland dømt til 120 dagers fengsel , der halvparten av straffen var ubetinget. I tingretten forklarte Vigeland at han hadde fjernet deler av uthuset fordi det sto på hans tomt. Dermed mente Vigeland at han hadde rett til å fjerne deler av bygget.

Borgarting lagmannsrett dømte, i likhet med tingretten, Vigeland til 120 dager fengsel, men denne gang er de 120 dagene ubetinget.