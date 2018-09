EN NESE FOR DET: Narkotikahunden Indy (8) med hasjbeslaget fra Drammen sentrum tirsdag ettermiddag. Foto: Privat

Indy (8) avslørte mann med hasj etter NM for narkotikahunder

En av fengselsvesenets narkotikahunder presterte også utenfor norgesmesterskapet tirsdag. Hunden Indy avslørte en mann som hadde hasj på seg i Drammen sentrum.

Norgesmesterskapet for narkotikahunder arrangeres i disse dager i Drammen . Dermed vrimler det av skarpe neser i byen.

Tirsdagens konkurranse ble avsluttet ved 16–17-tiden. Da tok hundefører Kari, som ikke vil ha etternavnet på trykk, med den åtte år gamle springer spanielen Indy på tur.

– Jeg skulle lufte ham langs elven i Drammen. Hunden gikk løs og jeg snudde meg for å gå tilbake mot hotellet. Jeg tenkte på andre ting da jeg oppdaget at Indy hadde stoppet og markert på bukselommen til en ung mann, forteller Kari.

Kjente ikke til narkohund-NM

Kari gikk bort til mannen, fortalte at Indy er en narkotikahund, at han hadde markert og spurte om det var noe i lommen hans. Det nektet mannen for, men det viste seg at han hadde et par gram hasj.

– Jeg måtte spørre ham om han hadde registrert at det var norgesmesterskap for narkotikahunder i Drammen. Det hadde han ikke, humrer Kari.

Hun beskriver saken som tragikomisk.

En lokal patrulje kom til stedet og tok over saken.

– Saken er anmeldt og mannen må påregne et oppgjør for det, sier oppdragsleder Knut Larsen i Sørøst politidistrikt til VG.

Jobber til vanlig i fengsel

Indy, som beskrives som «en gammel ringrev» jobber til daglig i Kriminalomsorgen region øst, der han leter etter narkotika innenfor og utenfor fengselsmurene.

– Det er jo morsomt at han gjør dette på fritiden også, sier hundefører Kari.

Med en dag igjen av norgesmesterskapet ligger Indy godt an i gjesteklassen blant narkotikahundene. Fra tidligere kan han skryte av en fjerdeplass i nordisk mesterskap i kriminalomsorgen for et års tid siden.

Gjesteklassen er forbeholdt narkotikahunder i Kriminalomsorgen, Forsvaret og Tollvesenet. Resten av deltagerne er politihunder.

Ikke første gang

Det er ikke første gang en deltager i NM for narkohunder avslører noen i forbindelse med konkurransen. I 2014 markerte narkotikahunden Gustav (4,5) på en av tilskuerne under konkurransen. Vedkommende viste seg å ha en mindre mengde marihuana.