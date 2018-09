KUNSTGRESS: – Vi må sammenligne det vi kan sammenligne, sier idrettsbyråd Rina Mariann Hansen (Ap), som foreløpig ikke sitter på en oversikt over hva kunstgressbaner i Norge koster. Foto: Tomm W. Christiansen

Kunstgress-millionene: Idrettsbyråden innrømmer å ikke ha oversikt

INNENRIKS 2018-09-05T12:59:41Z

Idrettsbyråden innrømmer å ikke ha skaffet en prisoversikt, til tross for at spørsmålet om dyre kunstgressbaner i Oslo har vært stilt i årevis. I dag må hun svare for saken i bystyret.

Siden idrettsbyråd Rina Mariann Hansen (Ap) ble innsatt i oktober 2015 har hun ved flere anledninger blitt spurt om kostnadene for kunstgressbaner i Oslo er på riktig nivå, sammenlignet med resten av landet.

VG har spurt hva hun har gjort for å finne ut om prisene er uforholdsmessig dyre.

Hun innrømmer å ikke ha sjekket hva kommunale baner andre steder i landet koster.

– Det finnes ikke noen sammenligning av baner i Norge. Kunstgresshåndboken er i grunnen tenkt for idrettslagene, ikke kommunene. Jeg har lyst til å lage en benchmark, en sammenligning, for hva det koster det å bygge rundt omkring for kommunene, sier Hansen til VG.

– Hvorfor har du ikke sørget for at det finnes en slik sammenligning tidligere?

– Det er et godt spørsmål. Jeg har ikke prioritert å bestille det. Bymiljøetaten har jo fått en hel del mer å gjøre på gjennomføring. Det kan hende vi burde gjort dette før, rett og slett. Jeg tenker at det er et arbeid som burde vært gjort for mange år siden, gitt at dette er et tema som har vært oppe i mange år, sier hun.

Byråden legger til at det ikke fantes en fungerende idrettsdel i etaten å bestille slikt fra før i 2016.

Overfakturering

VG har avslørt at Oslo kommune skal ha utbetalt flere millioner kroner mer enn avtalt for kunstgressbaner, til to entreprenører som hadde rammeavtale med kommunen fra 2015 til 2017.

Det viser en intern rapport, utarbeidet av en seksjonsleder i Bymiljøetaten.

Kommunen, som godkjente overfaktureringen, kaller rammeavtalen svak og erkjenner manglende kontroll.

– Skandale

– Det er en skandale at offentlige midler brukes på en feil måte, og at det beriker enkeltaktører, sier Siavash Mobasheri, leder i Rødt Oslo, om VGs avsløring.

I dagens bystyremøte skal han stille spørsmål om saken til idrettsbyråden.

– Det er ikke første gang offentlige midler brukes på feil måte. Man ser et mønster nå, hvor brudd på kommunens regler ikke blir fulgt opp. Det er en grense for hvor mye vi kan akseptere av feil fra etatenes side, sier han.

Han legger til at det er «spesielt» at byråden sier hun har tillit til direktøren i Bymiljøetaten uten å undersøke saken nærmere.

Byråden er enig med Rødt i at saken må ryddes opp i.

– Man skal ikke kunne svindle kommunen for penger som skulle gått til nye fotballbaner til barn i Oslo, sier Hansen.

– Derfor har Bymiljøetaten gått etter påstandene først fremkommet. Det har ført til anmeldelse av en entreprenør, to entreprenører er på obs-lista, og vi skal nå gå ettergå opplysningene i det interne notatet for å komme til bunns i om det er mer svindel mot kommunen, sier hun.

Mer slitasje på Oslo-baner

– På Vestlandet er det en tommelfingerregel at ti millioner gir tre kunstgressbaner oppå grus. I Oslo bruker de det samme på én bane, sier Ørjan Fjell.

Han driver selv et entreprenørfirma og er aktiv i idrettslaget Try.

I 2015 stilte Try-leder Birgit Opland spørsmål til idrettsbyråden om hvorfor baner i Oslo var mye dyrere enn i andre byer. Da skal byråden ha svart at baner i Oslo var av bedre kvalitet enn andre steder.

Hansen bekrefter til VG at det er mer slitasje på Oslo-baner og at disse derfor må være mer robuste.

Try-representantene fnyser av dette svaret, og antyder at dette ikke kan stemme.

Hansen sier det er fotballkretsen i Oslo som melder om svært høy bruk av banene til både trening og kamper.

– Det er antagelig mer bruk på banene fordi vi har mangel på baner sammenlignet med andre kommuner, sier hun.