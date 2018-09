FULL VINTER: Sommeren er bare et svakt minne på Sognefjellet fredag morgen. Foto: Webkamera, Statens vegvesen

Snø og vanskelige kjøreforhold i fjellet

INNENRIKS 2018-09-28T10:10:36Z

Få på vinterdekk hvis du skal over fjellet nå i høstferien. Det har vært flere ulykker og det er meldt om vanskelige kjøreforhold.

Publisert: 28.09.18 12:10

Startskuddet for høstferien går fredag ettermiddag mange steder i Sør-Norge og det er dermed ventet økt trafikk mot fjellet.

– Vi har gått ut med at det er påkrevet med vinterdekk på alle fjelloverganger i Sør-Norge på grunn av snøvær, slaps og glatte partier. Spesielt på kvelden og natten er det kuldegrader stort sett overalt, sier Nils Aae, trafikkoperatør ved Statens vegvesen , til VG.

Sjekk været der du bor her

Han forteller at det fredag morgen har vært bilberging på riksvei 3 over Kvikne i Østerdalen hvor en trailer har kjørt inn i fjellveggen. Det har også vært et trafikkuhell på E6 i bakkene nord for Dovre. Og på riksvei 7 over Hardangervidda var det flere tyngre kjøretøy som hadde trøbbel.

Torsdag kveld kolliderte et vogntog med to personbiler ved Bygdin sør for Valdresflya, melder Gudbrandsdølen Dagningen. Det meldes om svært glatte veier etter snøfallet natt til fredag.

Meteorologisk institutt advarer om vanskelige kjøreforhold i Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og Trøndelag.

– Fredag kan snøbyger og nullføre gi lokalt vanskelig kjøreforhold over ca. 200–400 meter, skriver de på sine nettsider.

Også i Nordland og i Troms og kyst- og fjordstrøkene i Vest-Finnmark advares det om vanskelige kjøreforhold.

Mye vått i vest

Kommende uke blir det stor lavtrykksaktivitet og mye vær fra vest.

– Det er kyststrøkene langs hele landet som får mest nedbør, fra Rogaland og til Nordland, sier statsmeteorolog Magni Svanevik til VG.

– Gjennom helgen, til og med søndag, kan det kanskje komme 80–100 mm nedbør på Vestlandet, legger hun til. Men det er ikke helsvart.

Også kommende uke blir det ganske grått og vått fra Vestlandet til Nordland. Men det er ikke helsvart.

– Mandag og onsdag ser absolutt bedre ut med lettere vær selv om det ikke blir strålende sol.

Her blir det snø

Fredag er snøgrensen i Hordaland 500–800 meter og litt lavere – 200 til 500 meter – i Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal.

– Det blir litt varmere i morgen og søndag. Da er snøgrensen satt til ca. 1000 meter, sier Svanevik.

Det blir minusgrader i høyden i Sør-Norge og også en del vind.

– I hvert fall på lørdag og delvis søndag kan det bli ganske guffent med vind og snøvær noen steder, sier Svanevik.

Bedre høstvær i øst

– Det blir veldig mye bedre på Østlandet hvor det stort sett blir oppholdsvær selv om det kan komme nedbør i nordlige deler, sier Svanevik om høstferieuken.

– Hemsedal kan få litt snø og regn og det kan også nordlige deler av Hedmark og Oppland få. På Dombås og i Hemsedal vil det nok være minusgrader stort sett hele ferien, sier statsmeteorologen.

Men også på Østlandet kan det komme litt nedbør på tirsdag og torsdag.

– Av de tre nordligste fylkene er det Finnmark som får det fineste været kommende uke, sier Svanevik.

Men også finnmarkingene må belage seg på litt regn mandag og tirsdag. Og det blir litt grått.