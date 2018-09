Beboer i Rauma: – Nå håper jeg Mannen raser snart

RAUMA (VG) Farenivået opprettholdes på rødt nivå og beboerne ved Mannen er evakuert for åttende gang. – Nå håper jeg virkelig det raser snart, sier Anny Solåt, som har bodd i Rauma kommune i snart 60 år.

Sist søndag kunne beboerne ved Mannen flytte hjem. Fredag måtte de igjen pakke sammen tingene på grunn av meldinger om ekstrem rasfare. Nå opplyses det at det røde farenivået opprettholdes.

– Nå håper jeg det raser snart, sier beboer i Rauma kommune, Anny Solåt. VG møter henne på vei til bilen utenfor Åndalsnes eneste kjøpesenter.

Forrige helg gikk det flere skred og steinsprang fra Veslemannen. Det største skredet hadde et volum på mellom 1.000 og 2.000 kubikkmeter . Totalt volum på Veslemannen er 120.000-180.000 kubikkmeter, noe som utgjør rundt 1 prosent av det totale volumet av Mannen.

Hun forteller at beboerne har blitt så vant til steinras eller faren for steinras, at de nesten ikke tenker på det lenger.

– Jeg bor selv ved Brønnsletta, ikke så langt fra Trollstigen. Der raser det jo støtt og stadig stein ned, men det er heldigvis på andre siden av vannet.

Hun forstår dog at folk er nysgjerrige på det som skjer på Mannen.

– Men det kan jo ta år før han raser, det er det jo ingen som vet, sier hun.

– Måtte jo stoppe

Like ved Mannen står svigerinnene Åsta Ledaal og Anne Berit Ledaal. De har tatt en «pit-stop» på vei hjem fra Ålesund til Arendal for å se på det mye medieomtalte fjellet.

– Ja, vi må jo ta en titt ettersom vi hører om denne «Mannen» hele tiden. Det er jo spennende å følge med, så dette måtte vi se med egne øyne, sier Åsta Ledaal til VG.

– Nå som dere står og ser på Mannen. Lever han opp til forventningene?

– Både ja og nei. Jeg hadde forestilt meg at muligheten for at et steinskred fort kunne feie bort husene rundt, var større enn sånn som jeg opplever det nå. Men det er likevel fascinerende å se det, sier hun.

Fredagens evakuering er den andre på en uke, den tredje i år og den åttende siden 2014.

– Hva tenker dere om beboerne som nå har måttet evakuere for åttende gang?

– Stakkars beboerne. For et stress og for et press de må være under. De har jo lenge levd i vissheten om at ras kan skje. Men det er klar at når alle øvrige instanser advarer, så blir nok kanskje det stressnivået enda høyere, sier Åsta Leedal.

– Men man må jo bare bøye seg i støvet. Naturen er fantastisk, men uforutsigbar.

Til tross for fascinasjonen for Mannen, forteller Åsta Ledaal at hun trives best på bakkenivå.

– Jeg er ingen fjellgeit, nei. Men det er fantastisk flott å se på fjellet og se på naturen.

Svigerinnen nikker samtykkende.

– Jeg nøyer meg også å se på fjell fra bakkenivå, men broren min, som vi var på besøkt hos nå, har jo vært på mange fjelltopper – inkludert Mannen i 1998. Han fortalte at han synes det var litt skummelt å stå på toppen. Det er ikke noe gelender å holde seg i der for å si det sånn.

Svigerinnene forteller at turen nå først går til Oslo før de vender nesen hjem til Arendal.

– Ja, nå er jo stormen Knud over også, så nå kan vi jo trygt dra tilbake igjen – det blir godt!