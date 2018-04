KAN BLI FORBUDT: Flere har tatt til orde for å strupe bruken av heliumballonger. Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

Vil ha ballong-forbud på 17. mai

Publisert: 07.04.18 11:26

WWF-sjef Bård Vegar Solhjell kommer med en klar oppfordring før 17. mai-feiringen: Dropp salg av heliumballonger på nasjonaldagen.

– Disse ballongene er laget av plast. Svært mange forsvinner, og ender enten i naturen eller i havet. Til sammen utgjør dette et gigantisk miljøproblem, sier Solhjell.

Flere norske kommuner, blant annet storbyer som Bergen og Drammen, har allerede vedtatt et forbud mot gassballonger under årets 17. mai-arrangementer. Bystyret i Trondheim stemte i vinter nei til å forby salg av heliumballonger i byen. Samtidig stemte de ja til å foreslå nasjonalt forbud, melder NTB.

– Forstår behovet

Nå oppfordrer den ferske generalsekretæren i Verdens naturfond alle kommunene i landet til å vedta et ballong-forbud.

Solhjell tror ikke mangelen på slike ballonger vil ødelegge 17. mai-festen.

- Jeg kjenner unger, og er helt sikker på at de enda bedre enn mange voksne forstår behovet for å hindre at all denne plasten havner i naturen, sier han.

Forbud-forslag

Shoaib Sultan representerer Miljøpartiet de grønne i 17. mai-komiteen i Oslo. Han bekrefter at han på neste møte i komiteen 19. april vil legge frem et tilsvarende forslag om forbud.

– Vi har dessverre sett flere eksempler på hvilke tragiske konsekvenser plastsøppel kan ha på dyrelivet, også i Oslofjorden, sier Sultan.

- Hvordan tror du et slikt forbud vil bli mottatt?

– Jeg håper og tror at mange vil sette pris på det. Det er mange Oslo-folk som bruker fjorden og naturen rundt byen, og som vil være glade for å slippe å bli møtt med store mengder plastsøppel.

Knapp ressurs

Solhjell understreker samtidig at helium er en knapp ressurs. I forkant av nasjonaldagen i fjor gikk avdelingsdirektør Aslak Bjarne Aslaksen, på Haukeland universitetssykehus, ut og oppfordret foreldre til å droppe kjøp av de populære ballongene.

På sykehus brukes helium blant annet til å kjøle ned magnetene i MR-maskiner.

– Uten helium må vi gå over til maskiner med svakere magneter og dermed dårligere bildekvalitet. For meg er dette et spørsmål om å bruke en sparsom naturressurs på best mulig måte, sa Aslaksen til Bergens Tidende .

