GJORDE FUNN: Kvinnens far ble begravet ved Randesund kirke i Kristiansand i 2002. 15 år etter ble graven hans gravd opp på jakt etter svar på hvordan han døde. Foto: Foto: Lise Skogstad / VG

Dobbeltdrapssiktelsen i Kristiansand: Finner ikke farens dødsårsak etter gravåpning

Publisert: 11.04.18 20:23

Før jul åpnet politiet i Kristiansand graven til den dobbeltdrapssiktede syvbarnsmorens far i håp om å få svar på hvorfor han døde. Det har de ikke fått.

Politiet mener at det var kvinnen (42) som drepte ham ved forgifting, men rettsmedisinerne har i en ny rapport ikke klart å påvise noen årsak til hvorfor faren døde i 2002.

Da kvinnens far ble funnet død på badet i sitt hjem for 16 år siden, mente politiet at det var et naturlig dødsfall. 52-åringen ble dermed aldri obdusert.

I desember gravde politiet derfor opp levningene av mannen, som ble begravet på gravlunden ved Randesund kirke i Kristiansand i 2002.

VG har tidligere skrevet at det har blitt gjort funn på levningene som kunne tyde på forgiftning . Nå har rettsmedisinerne konkludert med at de nye undersøkelsene derimot ikke finner noen årsak til mannens død.

– Sakkyndigrapporten konkluderer med at det ikke kan påvises noen dødsårsak. Underforstått så påvises det da det heller ingen drapsårsak, sier kvinnens forsvarer, Olav Sylte, til VG.

– Betydelig svekket siktelse

Politiet mener den 42 år gamle kvinnen har drept både sin far og sin tidligere samboer Øystein Hagel Pedersen ved forgiftning, samt å ha dopet ned en annen eks-kjæreste .

Forsvarer Sylte mener den nye rapporten svekker dobbeltdrapssiktelsen mot kvinnen i betydelig grad.

Iføge Sylte skriver de sakkyndige at det ikke kan utelukkes at et inntak av stoffet diazepam kan ha hatt betydning for dødsfallet.

Les også : Skal ha dopet ned en tredje kjæreste

– Man kan aldri utelukke noe som helst, men man har ikke kunnet påvise at forgiftning eller medikamentbruk er dødsårsak. Politiet har uttalt tidligere at gravfunnet styrker siktelsen om giftdrap, men konklusjonen i rapporten svekker siktelsen, altså det stikk motsatte, sier han.

Politioverbetjent Tor Kallmyr fra Kripos henviser kommentarer knyttet til funnene og siktelsen til politiadvokat Ragnhild Helgesen, men presiserer:

– Denne rapporten danner et grunnlag for en rapport fra rettstoksikologisk institutt som, i den grad det er mulig, vil utdype de funnene som er gjort.

VG har onsdag forsøkt å få en kommentar fra Helgesen uten å lykkes.

Siktet for to giftdrap

Den 42-årige kvinnen ble pågrepet og siktet for drap først 15 år etter farens død. Hun er også siktet for å ha drept sin tidligere samboer Øystein Hagel Pedersen , som ble funnet død på et hotellrom i Kristiansand i 2014.

Politiet bekreftet i fjor høst at Hagel Pedersen ble forgiftet, men VG skrev i mars at politiet nå heller ikke var sikre på om forgiftning ene og alene er årsaken til hans død.

Konfrontert med dette svarte politiadvokat Ragnhild Helgesen imidlertid at obduksjonsrapporten knyttet til ekssamboeren «har konkludert med at dødsårsaken antas å være forgiftning.»

Fengslet i fire nye uker

Kvinnen ble onsdag varetektsfengslet i fire nye uker av Kristiansand tingrett.

I kjennelsen står det at fremdeles «foreligger forhold som i særlig grad styrker mistanken mot siktede» og at det ikke har kommet nye opplysninger i saken som svekker drapsmistanken.

Retten har tatt avgjørelsen før rapporten fra rettsmedisinerne kom partene i hende. Forsvarer Sylte ba ifølge kjennelsen om at de utsatte avgjørelsen om forlenget fengsling før denne forelå, men dette ble ikke tatt til følge.

Les også : Sikret ikke hårbevis av ekssamboer

– Om rapporten skulle komme noen timer før fengslingsfristen løper ut, er det uansett vanskelig å se for seg at det vil bli tilstrekkelig tid til gjennomgang av rapporten, heter det i kjennelsen, som påpeker at rapporten uansett kun gjelder et av de to drapene 42-åringen er siktet for.

