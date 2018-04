SKAL REFORMERE: Nei, han leder ikke utvalget, sier partileder Støre. Trond Giske gleder seg til reformarbeidet. Om han leder utvalget er uklart. Foto: Vågenes, Hallgeir

Støre: Nei, han leder ikke reformutvalget. Trøndelag AP: Han får en sentral rolle

Publisert: 10.04.18 11:02 Oppdatert: 10.04.18 11:48

Trond Giske skal delta i reformutvalget i Trøndelag Arbeiderparti, men ikke lede arbeidet, sa partileder Jonas Gahr Støre til NRK i dag tidlig. Nestleder i fylkespartiet Per Olav Skurdal Hopsø sier Giske får en sentral rolle.

– Det er ikke besluttet hvordan den endelige organisering blir, sier Hopsø.

– Dette er Trøndelag Aps prosjekt og styrets ansvar. Trond Giske får et særlig ansvar for å bistå styret med å utvikle prosjektet, sier fylkesleder Anne-Marit Mevassvik til VG.

Hun sier Giske er viktig for prosjektet som Trøndelag Aps mest erfarne og sentrale politiker,

En rekke medier siterte i helgen Trønder-Avisa på at Trond Giske er tilbake i en sentral posisjon som leder av det viktige reformutvalget i Arbeiderpartiets største fylkeslag.

– Jeg gleder meg til arbeidet. Jeg tror det er kjempeviktig at vi ser nøye på oss selv. Når tilliten mellom velgerne og Ap ikke er som den skal være, er det vi som må gå i oss selv. Det er ikke velgerne det er noe feil med, sa Giske selv til Trønder-Avisa.

Fornøyd Stenseng

– Jeg vet, Trond, at du er veldig engasjert i dette. Vi trenger erfaringen din og klokskapen din. Det gleder en partisekretærs hjerte at Trøndelag går i bresjen her, sa partisekretær Kjersti Stenseng på Trøndelag Aps årsmøte søndag.

Trøndelag Ap vedtok å sette i gang et utvalg som skal jobbe med ideer og reformer fram mot valget i 2019.

– Det gjør de i de fleste andre fylkeslag også, sa Jonas Gahr Støre på Politisk Kvarter på NRK tirsdag morgen.

Støre benektet at Giske skal lede utvalget.

– Det er vedtatt og ledes av det nye styret og leder i Trøndelag AP. Slik jeg oppfatter det, skal Trond Giske delta i det, det synes jeg er ganske naturlig. Han har trukket seg som nestleder. han er ikke valgt til nye verv i Trøndelag, men i et sånt organisasjonsarbeid skal han delta, sa Støre.

– Blir sentral

Nestleder Per Olav Skurdal Hopsø sier Giske blir en sentral brikke i reformarbeidet.

– Hvem skal lede idénettverket?

– Det er styret. Hvordan ledelsen blir, er ikke klart. Det skal styret diskutere på neste styremøte.

– Trond Giske ble oppfattet som leder av utvalget etter møtet. Støre sier han ikke leder det. Hvem har rett her?

– Styret har fått et vedtak fra årsmøtet i Trøndelag Arbeiderparti. Trond blir en sentral del av dette arbeidet. Endelig organisering er ikke klar.

– Hvorfor blir han en sentral del av arbeidet?

– Han er vår fremste stortingsrepresentant fra gamle Sør-Trøndelag Arbeiderparti. Han har erfaring og kunnskap som vil være viktig å ha med seg i et sånt arbeid.

– Er han dermed tilbake i en sentral lederposisjon?

– Trond vil ha en sentral rolle i dette utvalget, men dette er ikke sentral valgt posisjon.

– Når vil organiseringen av utvalget være klart?

– Det er en uttalelse som er vedtatt årsmøtet søndag. Styret må diskutere hvordan vi skal forholde oss til det. Nå har vi nettopp hatt årsmøte så det blir ikke satt organisasjon med en gang.

