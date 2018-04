FLYR I AFRIKA: Norge deltar i FN-styrken MINUSMA i Mali. Bildet viser det norske transportflyet Hercules i aksjon i Mali i forbindelse med dette. Det er samme type fly som Norge sender til Niger. Foto: Harald Henden, VG

Norge sender staboffiserer til Niger-oppdrag: Vet ikke hvor lenge de blir eller hvor de skal

Publisert: 03.04.18 19:56 Oppdatert: 03.04.18 21:25

Regjeringen har informert Stortinget om Niger-deltakelsen, men venter på en utredning for å finne ut når en gruppe stabsoffiserer skal delta i oppdraget, hvor de skal og hvor lenge de blir.

Forsvarsdepartementet kunngjorde tidligere i mars at Norge skal sende 40 soldater og et Hercules-fly til Sahel-regionen i Niger i «noen uker» for å trene lokale sikkerhetsstyrker.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) presiserte da overfor NTB at oppdraget er tidsavgrenset. Han la imidlertid til at et mindre antall stabsoffiserer kan bli i lengre tid.

Pressekontakt i Forsvarsdepartementet, Marita Isaksen Wangberg, bekrefter overfor VG at denne delen av deltakelsen ikke er tidsavgrenset, men at det er en beslutning for 2018.

Spørsmål knyttet til denne delen, er nemlig ikke utredet ennå.

– Forsvaret skal utrede dette. Det er altså ikke konkludert når de drar, hvor de skal eller hvor lenge de skal være der. Arbeidet som Forsvaret nå er i gang med, vil vise det, skriver Wangberg i en epost.

De norske spesialsoldatene skal delta på operasjonen kalt «Flintlock» i en periode i april. Operasjonen, som ikke er i regi av FN eller NATO, er initiert av USA, men det er en rekke land som er med.

Ønsker klarere svar

Stortinget ga regjeringen klarsignal til bidraget før regjeringen bekreftet den norske deltakelsen overfor amerikanerne. Det var bare SV og Rødt som ikke støttet initiativet.

SV-leder Audun Lysbakken, som sitter i Stortingets utenriks- og forsvarskomité, er kritisk til svarene Forsvarsdepartementet kommer med.

– Vi har allerede gjort det klart at vi er mot deltakelsen, men fordi så mye er uklart, er dette med tidsavgrensning viktig. De svarene de gir her, er veldig uklare. Vi ønsker klarere svar på om disse staboffiserene blir en kort periode eller vesentlig mye lenger, sier han til VG.

Lysbakken varsler at han på bakgrunn av svarene departementet kommer med i denne saken i et skriftlig spørsmål til forsvarsministeren denne uken vil be om klarere svar.

Han utdyper samtidig kritikken sin mot den norske deltakelsen:

– Jeg er redd for at Norge nok en gang blir dratt inn i et militært oppdrag som har veldig lite med Norges behov å gjøre, men som handler mer om å være en god alliert med USA, sier Lysbakken.

Anniken Huitfeldt (Ap), som leder utenrikskomiteen, mener forsvarsministeren har ansvar for tydeligheten.

– Fra Arbeiderpartiet har vi gitt tilslutning til norsk deltakelse på en øvelse i Niger i noen uker i 2018. Det er naturlig at staboffiserene oppholder seg i Niger noe før og etter øvelsen, skriver hun i en tekstmelding til VG.

Ikke tidsavgrenset

Ifølge Wangberg i Forsvarsdepartementet er det lite de kan si om hvor lenge staboffiserene eventuelt skal oppholde seg i det afrikanske landet.

Hun presiserer også at det ikke er konkludert med at staboffiserene skal til Niger, men at de skal til relevante amerikanske eller franske hovedkvarter.

– Beslutningen som er tatt, er for 2018. Ikke ut over 2018. Detaljene er ikke klare, inkludert tiden de skal være ute. Så det er altså ikke klart om de drar ut for en tidsavgrenset periode innenfor 2018, skriver hun.

Italia kunngjorde i desember at de sender 470 soldater til Niger for å hjelpe landet med å bremse utstrømningen av migranter til Europa.

Wangberg avkrefter at de norske militære som er sendt dit skal bidra til å stoppe migrantstrømmen.

– De skal drive med kapasitetsbygging, sier hun.

Wangberg har tidligere uttalt til Vårt Land , som omtalte bidraget først, at det ikke er holdepunkt for påstandene om dette.

Støtter regionen

Den norske deltakelsen koster i underkant av 10 millioner kroner, opplyser Forsvarsdepartementet.

I februar opplyste utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) at Norge gir 15 millioner kroner til den militære styrken i Sahel som skal bekjempe terrorgrupper.

Den samlede norske støttet til den urolige regionen er på 455 millioner kroner, ifølge NTB.