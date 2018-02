Fransk isklatrer reddet av Sea King-helikopter

NTB

Publisert: 20.02.18 16:17 Oppdatert: 20.02.18 19:56

En fransk klatrer som tirsdag ble skadd i armen og satt fast under klatring i en isvegg i Måbødalen i Eidfjord, er fløyet til sykehus.

Isklatreren var ikke i stand til å komme seg verken opp eller ned fra området der han satt fast, meldte politiet tidligere tirsdag.

Sammen med en klatrekamerat hang franskmannen i klatretauene i over to timer før de til slutt greide å komme seg ned fra isveggen og ned i et juv ved Måbøvatnet. Et Sea King-helikopter ankom stedet like etter klokken 14 og fikk hentet ut den skadde.

Operasjonsleder Eivind Hellesund i Vest politidistrikt sier til Bergens Tidende at de to ble truffet av et isras på vei ned fra isveggen, men begge skal ha vært ved bevissthet under hendelsen.

–De greide å komme seg ned for egen maskin, men kom seg ikke opp til veien. Den skadde ble til slutt hentet ut av helikopter og fløyet til Haukeland, mens den andre fremsto som uskadd og kom seg fra stedet med hjelp fra politi og andre redningsmannskaper, sier operasjonsleder Dag Olav Sætre til NTB.

Klatrere kommer fra hele verden for å klatre i isvegger i Måbødalen og Eidfjord, opplyser turistkontoret i Eidfjord ifølge BT.