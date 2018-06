FENGSLET: Spionsiktede Frode Berg under ankebehandlingen av varetektsfengslingen av ham i byretten i Moskva forrige uke. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Frode Bergs forsvarer: – FSB leker med oss

Publisert: 23.06.18 03:43

Frode Berg vil i tiden framover bli utsatt for hardt press fordi de russiske etterforskerne ikke liker at han sier han er uskyldig, ifølge forsvareren.

– Berg betaler nå en høy pris for at etterforskerne ikke er fornøyd. De leker med oss, sier Bergs russiske forsvarer Ilja Novikov til Aftenposten .

Torsdag ble Novikov innkalt av den russiske sikkerhetstjenesten FSB for å være til stede under nye avhør av Berg. Minutter før de skulle starte, ble avhøret utsatt på ubestemt tid.

– Det illustrerer hva som skjer. De sier én ting og gjør noe helt annet, sier Novikov, som regner med at Berg må gjennom 10 til 20 avhør.

Liker ikke at han erklærer seg uskyldig

Frode Berg sak har drøyd ut over lang tid, og det er nå snakk om at det kan ta et helt år før Berg kan stilles for retten. Novikov sa forrige uke til VG at det har kommet en ny etterforsker fra FSB i saken, som er strengere enn den som har vært på saken tidligere.

– Den nye etterforskeren sier at han vil se an Bergs «oppriktighet» før han igjen får lov til å snakke med kona i Norge på telefon, sa han.

Kommunikasjonen med kona og familien har blitt vanskeligere, og Novikov har fortalt at reglene for samtalene har blitt strengere.

I forrige uke sa Novikov til NTB at Bergs mulighet til å ha kontakt med familien avhenger av hans samarbeid med FSB.

– De liker ikke at han fortsatt erklærer seg uskyldig. Dette skaper problemer for etterforskerne.

– FSB gjør som det passer dem

Novikov sier til Aftenposten at FSB gjør akkurat som det passer dem, og at de med vilje skaper usikkerhet og uro rundt prosessen videre.

– Det er manipulerende og urettferdig at de bruker hans rett til å snakke med familien som pressmiddel. Jeg vet ikke hvordan Frode vil klare seg gjennom de neste månedene når etterforskningen trappes opp.

I forrige uke forkastet en domstol i Moskva Frode Bergs anke. Dermed må den spionsiktede nordmannen sannsynligvis sitte i varetekt i Russland i minst ett år til.

Etter at 62-åringen ble arrestert den 5. desember har Frode Berg sittet i det beryktede høysikkerhetsfengselet Lefortovo i Moskva.

Det betyr at han i drøyt et halvt år har våknet opp i en trang tomannscelle. Med unntak av sporadiske besøk fra advokaten og den norske ambassaden, er dagen preget av fullstendig isolasjon - og ikke minst uvisshet om hva fremtiden vil bringe.