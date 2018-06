FUNNET DØD: Politiet sperret av åstedet etter at Marie-Louise Bendiktsen ble funnet knivdrept i brannruinene. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

Mann pågrepet for drapet på Marie-Louise Bendiktsen

Publisert: 22.06.18 09:12 Oppdatert: 22.06.18 09:50

INNENRIKS 2018-06-22T07:12:03Z

Politiet har pågrepet en mann, siktet for det såkalte Sjøvegan-drapet i juli 1998. Dermed kan den 20 år gamle drapsgåten være løst.

– Mannen i slutten av 30-årene er av utenlandsk opprinnelse og har utenlandsk statsborgerskap. Han befant seg i Salangen på drapstidspunktet, men har oppholdt seg utenlands de siste årene. Han ble pågrepet på Gardermoen lufthavn onsdag formiddag i det han ankom landet, sier lensmann og leder for Midt-Troms Andreas Nilsen i Troms politidistrikt, til Svalbardposten .

Mannen blir fremstilt for varetektsfengsling i Nord-Troms tingrett klokken 10. Rettsmøte går som kontorforretning.

Sønnen til Marie-Louise Bendiktsen sier i en uttalelse til Folkebladet at han for noe tid siden ble orientert om gjennombruddet i saken.

– Jeg er fornøyd med at det er gjort en pågripelse, og jeg er evig takknemlig overfor Hans Roar Rasmussen, som har jobbet utrettelig med denne saken helt siden de fikk varsel om brannen, sier Trond H. Bendiktsen med henvising til tidligere lensmann i Salangen.

– Han har gjort en kjempeinnsats, og har brukt mye tid på å holde oss orientert om hendelser i saken.Nå må vi avvente og se hva påtalemyndighet og eventuelt rettsvesenet gjør med saken.

– Jeg tenker: «Endelig». Jeg har ikke egentlig trodd at jeg skulle få oppleve denne dagen. 20 år er lang tid, sier datteren Tone Bendiktsen til Svalbardposten.

Politiet i Troms skriver i en pressemelding at det er en ny gjennomgang av bevisene i saken og det samlede bevisbildet som gjør at de mener at siktede med skjellig grunn kan mistenkes for å ha begått drapet.

59 år gamle Marie-Louise Bendiktsen ble funnet drept og voldtatt i sitt nedbrente hus i Sjøvegan i Salangen kommune i Troms 15. juli 1998.

Drapssaken har vært etterforsket i snart 20 år. Siden juni i fjor har et team i Troms politidistrikt og etter hvert Kripos sin Cold Case-gruppe intensivert arbeidet med drapssaken.

Har fulgt opp «Tyskland-sporet»

Etterforskningen har særlig gått på digitalisering av dokumentene i saken for bedre analyse av eksisterende informasjon, gjennomgang av kriminaltekniske bevis, og oppfølging av det såkalte Tyskland-sporet fra sommeren 2017, opplyser politiet.

Tysklands-sporet dreier seg om en irakisk mann i 20-årene som var bosatt i Salangen på drapstidspunktet. Han ble avhørt i juli 1998, kort tid etter drapet. Året etter ønsket politiet å komme i kontakt med ham igjen, men han var da sporløst forsvunnet.

Mannen innledet et forhold til en tysk kvinne i 1998, samme år som han var inne til avhør. Han ble etterlyst av Interpol, men først i 2010 fikk politiet treff. Mannen var da utvist fra Tyskland etter å ha sonet åtte år i fengsel for et dobbelt drapsforsøk mot sin tidligere samboer og hennes nye kjæreste i 2001.

Han satt fengslet fra 27. mai 2001 til 3. april 2009, uten at norsk politi ble informert om det.

«Cold Case»-gruppen har bistått

– Cold case-seksjonen ved Kripos har bistått i denne saken gjennom det siste året, først rådgivende og etter hvert som en del av teamet i Troms politidistrikt. Vi har blant annet bistått med etterforskningsleder og etterforskere og vil fortsette å jobbe med saken fremover, opplyser kommunikasjonsrådgiver Axel Wilhelm Due i Kripos til VG.

Politiet har innkalt til pressekonferanse på politihuset i Tromsø klokken 12.00.

Cold case-sjef Espen Erdal ønsker ikke å kommentere den nye utvikling i drapssaken før politiets pressekonferanse.