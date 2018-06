AKSJON: VG var i mai med Politiets utlendingsenhet ut på aksjon. De var på jakt etter ID-dokumenter for å kunne returnere asylsøkere med avslag til hjemlandet. Foto: Helge Mikalsen

Politiet innrømmer: Får ikke returnert nok ulovlige innvandrere i 2018

Publisert: 17.06.18 13:50

INNENRIKS 2018-06-17T11:50:36Z

I en rapport til regjeringen innrømmer politiet allerede nå at de ikke greier målet med å uttransportere 7500 personer uten lovlig opphold.

VG har i en serie saker beskrevet hvordan kriminelle som er i Norge ulovlig blir tatt for lovbrudd igjen og igjen uten å bli returnert til hjemlandet . Regjeringen har i 2018 stilt følgende krav til politiet : De skal returnere og uttransportere 7500 personer uten lovlig opphold i Norge.

I en rapport til regjeringen må Politidirektoratet imidlertid slå fast at det ikke går.

Rapporten: «Når det gjelder uttransportering av personer uten lovlig opphold, anser vi at måltallet for 2018 på 7500 ikke er mulig å nå».

Målet for 2018 er altså 7500 personer. Etter fire måneder hadde de kun nådd 1616 personer.

– Etter første tertial er det mye som tyder på at vi ikke når dette målet, men det er klart vi jobber for å komme så tett opp mot måltallet som vi bare kan, sier sjefen for Politiets utlendingsenhet (PU) Morten Ervik til VG.

Det er PU som foretar uttransportene.

– Det er et betydelig mindre tall. Dere mangler nesten 6000?

– Med det spriket sier det seg selv at vi ligger et godt stykke unna, sier Ervik.

– Kommer færre som kan uttransporteres raskt

Politiet mener at det avsløres altfor lite ID-juks i Norge – og har fått støtte fra ID-ekspertene i Nasjonalt ID-senter på at det må ryddes opp på feltet .

Politidirektoratet begrunner at de ikke når målet med «utfordringer knyttet til identifisering av en stor nok mengde personer uten lovlig opphold, og et mer krevende arbeid med oppsporing av personer».

– Er det måltallet som er for høyt eller er det Politiets utlendingsenhet som har gjort en for dårlig jobb?

– Når det gjelder 7500, er det for hele politietaten. Vi har bare et måltall på asyl, og det er 1150 totalt. Det ligger ikke så gærent an. Det store avvik er på bort- og utvisning, og det er hele politietaten som jobber med det tallet, sier Ervik.

Sitter igjen med sakene nederst i bunken

– Er det sånn at dere over år har hatt veldig store asylankomster med veldige mange saker som har vært lettere å uttransportere, og at dere nå sitter igjen med de aller vanskeligste ID-sakene? At de er folk som det er veldig vanskelig å få ut og at det er derfor dere sliter med måltallene.

– Ja, det er noe rett i det. Når det kommer færre, er det færre å snu. Når det kommer veldig mange, er det mange som kan snus på hastevedtak og den slags, svarer Ervik.

Faktaboks: Derfor får ikke politiet sendt ut kriminelle som er i Norge ulovlig De vet ikke hvem de er. De har ingen pass.

De vet ikke hvilket land de kommer fra.

Hjemlandet vil ikke ta imot. Enten fordi de ikke mener det er nok bevis på at borgeren faktisk er derfra. Eller fordi de krever at borgeren skal reise hjem frivillig.

– Dere sitter igjen med vanskelige saker?

– De sakene har vært der hele tiden. Når det er færre som kommer, jobber du enda mer med dem som ligger nederst i bunken. Og det er bare en god ting, sier Ervik.

PU-sjefen sier de oftere opplever at asylsøkere som har fått endelig avslag forsvinner og ikke er der når politiet skal hente dem. Og at dette gjør uttransportene vanskeligere.