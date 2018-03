Høyre har konkludert i varslingssakene: Tonning Riise nektes å delta på Unge Høyre-arrangementer

Onsdag er tidligere Unge Høye-leder Kristian Tonning Riise tilbake på Stortinget. Høyre har konkludert med gjentatte brudd på regelverket for trakassering og alkoholbruk.

Topp-politikere i Høyre har tatt selvkritikk og partiet har måttet ta et krafttak på varslingsrutinene etter at Unge Høyre -lederen måtte gå midt i #metoo-kampanjen.

Onsdag ettermiddag er Tonning Riise tilbake på Stortinget - hvor han ble innvalgt i fjor høst.

Samtidig kunngjør Høyre sin konklusjon på de elleve varslene de har fått inn mot ham: Han nektes andre roller i partiet enn vervet som stortingsrepresentant og får ikke gå på arrangement i Unge Høyre.

Han får heller ikke delta i partiets høyeste organ, Høyre-landsmøtet senere i vår. Men han blir ikke ekskludert fra partiet.

– Det er brudd på Høyre etiske retningslinjer i form av seksuell trakassering, alkoholbruk og dårlig rolleforståelse, særlig overfor yngre i partiet, sier Høyres generalsekretær John Ragnar Aarset til VG.

Høyre skriver at Tonning Riise i flere møter har fått mulighet til å komme med sin versjon av saken. De vil imidlertid ikke si hvor mange av de elleve sakene de fant brudd i. Tonning Riise har mistet er fratatt sine roller i Høyres arbeidsutvalg, Høyres sentralstyre - og som leder i Unge Høyre.

– Vi anser tillitsforholdet mellom partiet og Tonning Riise som vesentlig svekket, skriver Høyre i en pressemelding.

De skriver at «de alvorlige tillitsbruddene» er vanskelig forenlig med den tilliten som kreves for å igjen nomineres til folkevalgte verv i Høyre. Tonning Riise ble valgt inn på Stortinget i høst – og det vervet kan han ikke fratas.

Men Aarset bekrefter overfor VG at Riise ikke får delta på noen arrangement for Høyre sentralt – hvis ikke han kan argumentere for at det er avgjørende for å fylle jobben som stortingsrepresentant.

– Får han ikke delta på Unge Høyre-arrangement igjen noensinne?

– Det er et vedtak og en konklusjon som blir stående til noe annet eventuelt blir bestemt. Det gjelder både aktivitet og verv i Unge Høyre, sier Aarset til VG.

Riise: Lei meg for belastningen

I en sms til VG onsdag ettermiddag skriver Tonning Riise at han er lei seg for den belastningen han har påført de som har varslet om hans oppførsel.

«Jeg har trukket meg som leder i Unge Høyre og skal nå konsentrere meg om å komme tilbake på jobb som stortingsrepresentant for Hedmark og gjøre den jobben jeg er valgt til.

Jeg har gitt et lengre intervju til Østlendingen og har ikke noe mer å si om dette akkurat nå, utover det som står der.»

I Østlendingen-intervjuet sier Riise:

– Mange har med god grunn vært skuffet og sinte på meg. Nå er det tid for å rette ryggen, se folk i øynene igjen – og kunne si unnskyld ansikt til ansikt, sier han.

Fungerende leder i Unge Høyre, Sandra Bruflot, stiller seg bak konsekvensene varslersakene får for Tonning Riise:

I en sms til VG skriver Bruflot:

«Unge Høyre er kjent med at behandlingen av varslersakene mot Tonning Riise er avsluttet, og vi støtter Høyres avgjørelse i saken. Det innebærer blant annet at Kristian ikke deltar på Unge Høyre-arrangementer. Jeg håper vi nå kan legge denne saken bak oss og se fremover».

Varsler torde ikke si ifra

VG har tidligere møtt en av de unge kvinnene som har varslet mot Tonning Riise. Hun forteller at hun var en gang var en engasjert ungdomspolitiker, men at hun trakk seg helt ut av Unge Høyre seksuell trakassering og seksuelt krenkende oppførsel fra Tonning Riise.

– Jeg tenkte at jeg burde si ifra, og det tenkte jeg også da han ble valgt som leder i 2014. At jeg må si fra og at noen måtte vite om det jeg hadde opplevd. Men det faller tilbake på: Hvem er det du skal si det til? sa hun til VG.