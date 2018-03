I KNIPE: Statsminister Erna Solberg kan ende opp med å måtte velge mellom Listhaug og regjeringen, om mistillitsforslaget mot justisministeren får flertall. Foto: Hansen, Frode

Solberg mener Støre har gått for langt

Publisert: 16.03.18 16:28

2018-03-16

Statsminister Erna Solberg (H) sier hun mener Ap-leder Jonas Gahr Støre med sitt mistillitsforlag mot Sylvi Listhaug (Frp) ikke handler i tråd med normal kutyme.

Hele det borgerlige regjeringssamarbeideter er satt på spill etter at det ble fremmet mistillitsforslag mot Sylvi Listhaug. Forslaget kom etter rabalderet om justisministerens Facebook-innlegg om terror og Arbeiderpartiet.

Selv om justisministeren beklaget innlegget fra Stortingets talerstol torsdag, ble hun møtt med flengende kritikk fra flere partier , som mente hun var unnvikende. Torsdag og fredag stilte Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet og MDG seg bak et mistillitsforslaget mot henne. Forslaget ble fremmet av Rødt.

Statsministeren reagerer på at Støre toppet hardkjøret han gjennomførte mot Listhaug i Stortinget torsdag, med å støtte mistillitsforslaget.

– Når det er gitt en uforbeholden unnskyldning, slik som har skjedd i denne saken, så burde det vært tilstrekkelig. Det er i tråd med normal kutyme.

Vil ikke si om hun hadde en avtale med Listhaug

– Jeg vil unnskylde overfor dem som føler seg såret over kommunikasjonen i denne saken, sa Listhaug i sin første unnskyldning til Stortinget torsdag.

Beklagelsen ble ikke akseptert. Listhaug måtte opp på talerstolen tre ganger til for å klargjøre at hun ville gi en uforbeholden unnskyldning for også innholdet i og formen på Facebook-innlegget.

Hun sa til slutt også at hun ville være forsiktig med slike innlegg i fremtiden.

Ifølge Dagens Næringsliv (DN) var den første unnskyldningen til Listhaug ikke det justisministeren og statsministeren på forhånd hadde avtalt at hun skulle si.

– Jeg vil ikke si noe om hvordan statråder og jeg samarbeider, sier Solberg til VG.

Det har ikke hendt tidligere at en regjering blir sittende hvis en statsråd får mistillit.

– Det vil jeg ikke kommentere, utover at det er noe jeg vil besvare i Stortinget, sier Solberg om dette.

Får et mistillitsforslag flertall, kan Solberg fortsette uten Listhaug, eller stille et kabinettspørsmål. Det betyr at hun sier at hele regjeringen går av om ikke Stortinget gir Listhaug fortsatt tillit.

KrF har ikke bestemt seg for hva de vil stemme ennå, og det vil være avgjørende.

– Jeg har ikke tenkt å gi noen kommentar til det utover at Jan Tore Sanner på regjeringens vegne kom med en unnskyldning fra Stortingets talerstol. Sylvi Listhaug har også selv gitt en uforbeholden unnskyldning og Stortinget har vedtatt kritikk, sier Solberg.

Avviser anklager om svak ledelse

Listhaug beklaget seg i stortinget seks dager etter at det omstridte Facebook-innlegget ble lagt ut. Dagen før, hadde Solberg bedt om unnskyldning på hennes vegne. Det har ført til at statsministeren har blitt anklaget for dårlig ledelse, for ikke å ha reagert sterkere og krevd en uforbeholden unnskyldning med en gang.

– Anklager om svak ledelse har jeg blitt møtt med flere ganger av Støre, siden valgkampen. At han velger å bruke slike adjektiver, er det lite jeg kan gjøre noe med.

– Du ble også anklaget for dårlig ledelse ved for sent å signalisere til Olemic Thommessen at han burde trekke seg som stortingspresident?

– I den saken var jeg hele tiden klar på at det var en sak for Stortinget å håndtere. Hvilke samtaler jeg hadde med hvem, vil jeg ikke fortelle om.