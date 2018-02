Sykehusdirektør gikk etter trusselanklager – sikret 1,5 til 2 mill. i året til pensjonsalder

Publisert: 14.02.18 10:15 Oppdatert: 14.02.18 12:01

INNENRIKS 2018-02-14T09:15:16Z

Avgått sykehusdirektør Tor Ingebrigtsen (54) beholder årslønnen på 1,9 millioner ut året og 85 prosent av lønnen til han blir pensjonist. I tillegg får han jobb som professor ved Universitetet i Tromsø eller som rådgiver – finansiert av sykehuset.

Det går frem av arbeidsavtalen og en tilleggsavtale mellom Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) og nylig avgått direktør Tor Ingebrigtsen, som NRK Nordland har fått tilgang til.

Flere helsepolitikere på Stortinget reagerer på at staten ved helseforetakene inngår denne typen sluttavtaler med eks-ledere.

– Dette går over alle støvelskaft. Det er helt uakseptabelt, og undergraver tilliten til det offentlige helsevesenet vårt, sier Senterpartiets talsperson om helsepolitikk, Kjersti Toppe til VG.

Hun er nestleder i Stortingets helsekomité og selv lege.

Toppe minner om at Ingebrigtsen valgte å gå av som sykehusdirektør etter at styrelederen i helseforetaket, Marianne Telle, opplevde at direktøren truet henne .

Kaller avtalen absurd

– Dette er ikke en avtale som er inngått etter lang og tro tjeneste, men en svært god sluttavtale som er kommet i stand etter en sak der en styreleder har opplevd seg truet av sykehusdirektøren. Jeg synes det er absurd, sier Toppe til VG.

Sluttavtalen ble behandlet i et ekstraordinært styremøte 9. februar. Samme dag som Tor Ingebrigtsen gikk av, etter den betente striden mot styreleder Marianne Telle i Helse Nord.

Det var 11. desember i fjor at styreleder Telle mottok det hun oppfattet som trusler fra avtroppende UNN-sjef Tor Ingebrigtsen, i forbindelse med den betente striden om å legge et såkalt PCI-senter til Bodø.

Ingebrigtsen sa i sin versjon av hendelsene at han hadde respekt for at styrelederen oppfattet uttalelsene slik hun gjorde, men holdt fast ved at han ikke hadde fremsatt trusler mot henne.

Gikk av 6. februar

Han valgte å gå av sist uke, og er fristilt frem til august. Deretter kan han jobbe som professor ved Universitetet i Tromsø i en stilling som sykehuset må finansiere, eventuelt i en stilling rom rådgiver ved sykehuset, ifølge den ferske sluttavtalen og arbeidsavtalen som første gang ble inngått med daværende styre da Ingebrigtsen ble ansatt som direktør i 2007.

Kjersti Toppe vil rette spørsmål til helseminister Bent Høie (H) om han kan stå inne for en praksis med denne typen sluttavtaler og etterlønn i helseforetakene. Hun har tidligere også påpekt at Helse Nord er det helseforetaket i landet som har flest direktører.

– Ukulturen er blitt en kultur. Når det gjelder ytelser til ledere, kan det se ut som det er nærmest grenseløst, mens det er smalhans på mange andre områder i helsesektoren, sier Toppe.

Også leder Olaug Bollestad (KrF) i Stortingets helsekomité reagerer på Ingebrigtsens sluttavtale med Helse Nord.

– Jeg vil undersøke hvor mange slike avtaler det finnes rundt på norske sykehus. Og om det er det vi ønsker å bruke de store pengene til, sier Bollestad til NRK.

Hun minner om at den avgåtte direktøren ikke er noen gammel mann, og spør på generelt grunnlag hvor mange år en slik etterlønn skal vare.

SVs helsepolitiker, Nicholas Wilkinson på Stortinget, omtaler avtalen som en luksus-avtale.

Han krever at helseministeren tar en full gjennomgang av sluttavtaler i helsevesenet.

– Vi krever at helseministeren umiddelbart gransker hvor mange slike avtaler som finnes i helsevesenet. Det er ikke lov med etterlønn i mange år. Dette høres ut som et bevisst forsøk på å trikse med reglene. Helseministeren må sjekke lovligheten og om mulig stoppe sluttavtalen om den er ulovlig, skriver Wilkinson i en e-post til VG.

– Ikke etterlønnsavtale

Universitetssykehuset i Nord-Norge skriver i en epost til VG at det ikke er snakk om en etterlønnsavtale med Ingebrigtsen, men at han skal fortsette i et ordinært arbeidsforhold finansiert av UNN – i samarbeid med helsevitenskapelig fakultet ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet - eller som rådgiver ved UNN.

Tor Ingebrigtsen har 6 måneders oppsigelsestid frem til 31.08.2018 (i denne perioden er han fristilt fra arbeidsoppgavene som adm. direktør, jmfr styrevedtak fredag 9. februar). Som fast ansatt i UNN beholder han dermed lønn i oppsigelsestiden. Tor Ingebrigtsen har studiepermisjon 01.09.-31.12.2018. Dette er en opparbeidet rettighet. I denne perioden har Ingebrigtsen arbeidsplikt, og må i henhold til avtalen bruke tiden til faglig oppdatering slik at han har nødvendig kompetanse når han går inn i ny funksjon fra 01.01.2019. Tor Ingebrigtsen skal jobbe som rådgiver i UNN eller professor på UiT fra 01.01.2019. Dette i et vanlig arbeidsforhold der han har normal arbeidsplikt og arbeidstid, og blir underlagt ledelse hos en arbeidsgiver som har styringsrett på helt ordinært vis.

Her er sluttavtalen:

Det har ikke lyktes VG å få en kommentar fra Tor Ingebrigtsen til kritikken mot sluttavtalen som han har inngått med UNN.

Helseminister Bent Høie har heller ikke kommentert avtalen.