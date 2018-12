Skjeggkre har invadert Stortinget

* Skjeggkre (Ctenolepisma longicaudata) er et vingeløst insekt som ligner veldig på sølvkre. Men insektet er litt større, har lengre haletråder og er skjellkledd med en litt mørkegrå farge.

* Et skjeggkre skiller seg ut fra et sølvkre, fordi insektet har skjegg og hår på hele kroppen. Et sølvkre er glatt. Fordi de er så like, bør man bruke et mikroskop for å skille dem fra hverandre.

* Voksne individer er 15-19 mm lange, mens nymfer er 2 mm ved klekking av egget. Skjeggkre går gjennom 14 utviklingsstadier (opp mot 3 år) før de er kjønnsmodne. De yngste er lysere i fargen fordi de ikke har utviklet skjell ennå.

* Skjeggkre er aktive om natten og de trives best i fuktige miljøer, men kan i motsetning til sølvkre, også klare seg i tørrere miljøer.

* I Norge lever skjeggkre innendørs og er nå observert i hele landet, året rundt. Disse insektene lever av bl.a. plante og dyrematerialer som f.eks. andre insekter, matrester og papir.

* De lever relativt lenge, deres livssyklus fra egg til voksen er normalt opp mot 3 år, og et kjønnsmodent skjeggkre kan legge i snitt 56 egg i året. Et voksent dyr kan overleve i opptil 9 måneder uten at det tar til seg næring.

(Kilder: Mycoteam og Rentokil skadedyrfirmaer)