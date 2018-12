ADVARER: Siv Jensen frykter at debattklimaet vil skremme folk fra å delta i samfunnsdebatten. Foto: Frode Hansen

Siv Jensen tar et oppgjør mot hets

INNENRIKS 2018-12-16T23:03:21Z

Fremskrittspartiets leder er bekymret for debatten i sosiale medier, og kaller hetsen «en trussel mot demokratiet».

Publisert: 17.12.18 00:03 Oppdatert: 17.12.18 00:42

«Kjære alle sammen. Nå som det nærmer seg jul så er det noe jeg har tenkt mye på som jeg gjerne vil dele med dere. Jeg er stor tilhenger av at folk engasjerer seg på Facebook og i andre sosiale medier.»

Slik begynner Frp-leder og finansminister Siv Jensen et lengre innlegg på Facebook . Flere hendelser den siste tiden har fått Jensen til å reagere.

«Sosiale medier er et stort fremskritt for ytringsfriheten og demokratiet. Likevel blir jeg noen ganger oppgitt og bekymret for retningen debatten er i ferd med å ta. Folk kalles det ene og det andre og skremmes fra å delta i debatten», skriver hun.

Deretter trekker finansministeren frem en rekke eksempler på hva hun opplever som uakseptabel oppførsel.

«Jeg aksepterer ikke at Lan Marie Berg sitt ufødte barn blir hetset, det er helt forferdelig. Jeg aksepterer ikke at landets statsminister kalles for landssviker eller at Tor Mikkel Wara trues og får vandalisert hjemmet sitt. Det er heller ikke greit at vanlige folk både i og utenfor FrP som engasjerer seg for en strengere innvandringspolitikk blir hetset og hengt ut som rasister og det som verre er. Ikke bare fordi det er feil, men fordi det ødelegger den offentlige debatten, det skremmer folk fra å engasjere seg og det er en trussel for demokratiet», skriver Jensen.

– Ingen god debatt

Byråd for miljø og samferdsel Lan Marie Nguyen Berg (MDG) og ektemannen Eivind Trædal, som sitter i Oslo bystyre for Miljøpartiet de grønne (MDG), har blitt utsatt for grov hets i sosiale medier etter at det ble kjent at paret venter barn .

Etter en debatt med utgangspunkt i en teateroppsetning på Black Box Teater, tagget noen ordet «rasist» på huset til justisminister Tor Mikel Wara (Frp) . Disse hendelsene tar Jensen nå et oppgjør med. Frp-lederen frykter at debattklimaet vil skremme folk fra å delta i samfunnsdebatten.

Erna Solberg har fått beskyldninger om landssvik fordi regjeringen slutter seg til FNs migrasjonsavtale. En av dem som sammenlignet avtalen med landssvik var Maurith Julie Fagerland i Arendal Frp.

Det fikk mange andre i partiet til å reagere. Frps innvandringspolitisk talsmann Jon Engen-Helgheim skriver på Facebook at det er «useriøst, uriktig, kunnskapsløst og ufint» å omtale Solberg og andre politikere som landssvikere.

«Det gir ingen god debatt av å hetse andre. Hvis vi ikke viser hverandre respekt i sosiale medier er jeg redd at vi vil se at færre engasjerer seg. Slik risikerer vi å få en dårligere offentlig debatt, noe ingen vil være tjent med. Det er noe å tenke på i førjulstiden», skriver Jensen.