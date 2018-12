BARNEHAGE-BESØK: Tre partiledere fra regjeringspartiene på besøk i Espira Torshovdalen barnehage sist høst for å lansere at de ville bruke 46 millioner kroner til gratis kjernetid i barnehage for toåringer fra familier med lav inntekt. Fra venstre: Trine Skei Grande, Siv Jensen og Erna Solberg sammen med ansatte og barn i barnehagen. Foto: Gøran Bohlin, VG

Regjeringen øker barnehageprisen: Økt barnetrygd «spises opp»

Hadde du gledet deg til 1000 kroner mer i barnetrygd neste år? Regjeringpartiene, med støtte fra KrF, skrur nå opp maksprisen i banehagene med omtrent det samme beløpet.

– Begrunnelsen for at barnetrygden skal øke, er ikke at alle skal få mer penger, men at de med lavest inntekt skal få mer penger og mer å rutte med, sier statsminister Erna Solberg (H) til VG.

Også KrFs budsjettforhandler Hans Fredrik Grøvan bekrefter at økt barnetrygd fra 1.mars 2019, ikke vil komme alle til gode:

– For dem som tjener mest, over snittet , vil økt makspris delvis spise opp økningen i barnetrygden, sier Grøvan til VG.

Men han legger raskt til:

– Foreldre som har inntekter under snittet, under ca. 530.000 kroner i året, vil ikke rammes av økt makspris i barnehagen. Vår politikk vil bety noe for flere titusener av barn som vokser opp i familier som lever under fattigdomsgrensen.

Tar med den andre hånden

* Økningen i barnetrygden for ett barn er på 1000 kroner i året fra 1.mars 2019, uavhengig av inntekt.

* Økningen i maksprisen for ett barn i barnehagen, utgjør 1210 kroner for hele 2019, for de som betaler full sats.

Styremedlem Yngvar Natland i Foreldreutvalget i barnehagene, er ikke imponert over følgene som KrF og regjeringspartienes budsjettavtale får for barnehagefamilienes konto-beholdning.

– Ved å øke både maksprisen og barnetrygden rundt 1000 kroner pr. barn i 2019, så er dete den gamle historien om at politikerne gir med den ene hånden og tar med den andre, sier Natland til VG.

Han synes det er en liten trøst at de foreldrene som ikke har barnehageplass, får litt mer å rutte med gjennom en tusenlapp i økt barnetrygd neste år.

Får gratis kjernetid

På sin jule-oppsummering foran norsk presse, og før KrF og regjeringspartiene starter forhandlinger om en flertallsregjering i januar, sa Erna Solberg at hun vil holde igjen på pengebruken i en ny regjeringsplattform, av hensyn til norsk økonomi.

– Tiltaket med økt barnetrygd er begrunnet med at familiene med lav inntekt skal få det bedre. De får gratis kjernetid av denne regjeringen, og de får inntektsgradert betaling. Ikke bare skjermes, de, men de får også betydelig lavere barnehageutgifter, sa Solberg.

Hun la til økningen i maksprisen også betyr penger til økt kvalitet i barnehagene.

– Jeg tror at foreldre med grei inntekt er veldig opptatt av å betale et par kroner mer hvis det sikrer at kvaliteten gjør at barnet deres får et bedre tilbud, sa Solberg.

Ny sats: 2990 kroner

* I 2018 er maksimalprisen i barnehagene 2910 kroner per måned og 32010 kroner per år.

* Fra 1. januar 2019 blir maksprisen på en barnehageplass 2990 kroner per måned. Prisen settes opp til 3040 kroner per måned fra 1. august 2019.

* Barnetrygden økes med cirka 1000 kroner i året uavhengig av inntekt. Den nye barnetrygden blir på 1054 kroner i måneden fra 1. mars - mot 970 kroner nå.

PS Det blir mer økonomisk gunstig å sette barn til verden neste år for de som ikke har rett til betalt foreldrepermisjon. Engangsstønaden til fødende økes fra 63.000 kroner til 83.000 kroner fra 1. januar. For vordende mødre med termin rundt nyttårsaften, kan det lønne seg å vente til over midnatt.