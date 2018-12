INNSTENDIG BØNN: Statsminister Erna Solberg oppfordrer nordmenn til ikke å laste ned drapsvideoen som angivelig viser drapet på én av de to kvinnene i Marokko. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

Erna Solberg om Marokko-drapsvideoen: – Ikke last ned eller spre den

INNENRIKS 2018-12-23T14:48:27Z

BERGEN (VG) Statsminister Erna Solberg ber innstendig det norske folk om ikke å spre videoen som angivelig viser drapene i Marokko. – Opplagt brudd på straffeloven, sier ekspert om spredningen.

Publisert: 23.12.18 15:48

Både pårørende og venner av norske Maren Ueland og danske Louisa Vestager Jespersen som ble drept i Marokko har fått en video som angivelige viser drapene, delt på sine Facebook -sider, bekrefter kommunikasjonsrådgiver Axel Wilhelm Due i Kripos overfor VG.

Det får statsminister Erna Solberg (H) til å reagere.

– Jeg ønsker å gå ut med en innstendig oppfordring folk, om ikke å laste ned eller spre dødsvideoen. Det er spredning terroristene ønsker, for å skape frykt og engstelse. Jeg håper folk vil være med å vise støtte og medfølelse med de drepte og deres pårørende, ved å avstå fra spredning, sier Solberg til VG.

Hun forteller at videoen er lagt inn på hennes Facebook-side flere ganger.

– Ja, vi har måttet fjerne videoen flere ganger fra min Facebook-side, sier statsministeren da VG møtte henne i Bergen lillejulaften.

– Opplagt brudd på straffeloven

Flere eksperter på strafferett som VG har snakket med mener spredning av videoen er et klart lovbrudd.

– Dette er opplagt brudd på straffeloven. Det er uten tvil krenkende adferd som er omfattet av straffeloven, sier jusprofessor Alf Petter Høgberg ved Universitetet i Oslo.

Videoen som knyttes til drapene, er etter all sannsynlighet ekte , fastslo både Kripos og danske Politiets Efterretningstjeneste fredag.

Høgberg understreker at det uansett er brudd på straffeloven å sende en slik drapsvideo, og i særlig grad når den er rettet til pårørende.

Han mener det er straffelovens paragrafer 266 og 267 som er tenkelige, som går på henholds hensynsløs adferd mot andre, og krenkelse av privatlivets fred.

Førsteamanuensis Anett Osnes Fause, som er ekspert på strafferett ved Universitetet i Tromsø, sier til VG at hun i prinsippet er enig med Høgberg.

– Hvis dette er gjort uten foranledning, kan man tenke seg at det er straffbart. Det er hensynsløs eller krenkende adferd, sier hun.

Fause understreker at hun ikke har inngående kjennskap til saken.

– Ubehagelig og uforståelig

Bistandsadvokaten til familien Ueland, Ragnar Falck Paulsen, sier at han er informert om filmen og at den er blitt delt på sosiale medier. Han har advart familien til den drepte norske kvinnen.

– Jeg sa til dem at de ikke skulle gå på sosiale medier eller se på fjernsyn. Jeg har forstått at de selv ikke har vært inne på profilen. Jeg har vanskelighet med å tro på at vanlige mennesker kan legge ut slike bilder på Facebook. Det er ubehagelig og helt uforståelig, sier Paulsen og fortsetter:

– Moren vil ikke snakke om denne filmen. Hun er klar over at den eksisterer, men vi har ikke snakket om den. De har mer enn nok med sorgen sin.

Kommunikasjonsrådgiver Axel Wilhelm Due i Kripos sier at gjør ulike grep for å hindre spredning av videoen, og har allerede bedt enkeltpersoner om å fjerne innlegg som har blitt delt på ulike Facebook-sider.

– Vi vil oppfordre folk til å ikke dele videoen. I tillegg jobber vi opp mot Facebook og Google for å forhindre spredning, sier han.

Anser drapene som terror

Erna Solberg sier de nå legger til grunn at de to kvinnene ble utsatt for en terrorhandling.

– Alt tyder på at det dreier seg om en terrorhandling fra IS-sympatisører eller IS-tilknyttede terrorister. Våre tanker går til de etterlatte og berørte. Spredningen av videoen er en ekstra belastning for dem, og vi kan bidra til ikke å øke den belastningen: ved å avstå fra å laste den ned, sier hun og legger til:

– Jeg tror nok de fleste som laster den ned eller sprer den, gjør det uten å tenke seg om. Det synes jeg de skal gjøre og bidra til at videoen ikke spres, oppfordrer Solberg.

Les mer: Marokkansk påtalemyndighet: Dobbeltdrapet var en terrorhandling