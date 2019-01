TILTAK I VENTE: Kongens menn og kvinner vil kunne lese om tiltak for å bedre likestilling i virksomhetsplanen for 2019. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Forsvaret tause om likestillingstiltak etter knusende rapport

I sommer fikk Forsvaret forelagt en knusende rapport om sitt likestillingsarbeid. Seks måneder senere, vil de ikke konkretisere hva det har tatt tak i.

«Uoppfordret melding fra syv år eldre kollega: Går du uten truse? Håper ikke du har hår der nede ... Er ingen som liker hår i maten» , skriver en kvinne i dagboken sin.

Hun er blant fire kvinner som tidligere i desember fortalte sine historier om trakassering og ukultur i Forsvaret i fagbladet Forsvarets forum . De fortalte om medsoldater som klår, som gir uønsket seksuell oppmerksomhet og kolleger som setter kjepper i hjulene for karrièrene deres.

Forsvaret har i flere år forsøkt å få bukt med egen ukultur. Høsten 2017 fikk en intern arbeidsgruppe mandat til «å identifisere og analysere oppdrag knyttet til likestilling og mangfold for å fremme konkrete forslag for å nå målene». De kom opp med 40 anbefalinger for likestilling, mangfold og kjønn i rapporten som ble levert 3. juli.

Ti av tiltakene ble betegnet som strakstiltak, som «bør prioriteres og iverksettes snarest for at Forsvaret skal løse sine oppdrag og hindre diskriminering».

Et halvt år senere vil Forsvaret fortsatt ikke si hvilke av forslagene som er tatt tak i.

Knusende rapport

Rapporten «Likestilling og mangfold i Forsvaret», som kom med de 40 anbefalingene, ga en knusende dom over Forsvarets likestillingsarbeid. Blant annet pekte den på at det var mangelfulle retningslinjer for håndtering av seksuell trakassering, at det ikke er kjønnsbalanse i intervjupaneler, at forsvarssjefens mål om 25 prosent kvinner på skolene ikke er fulgt opp tilstrekkelig og at det er lite kontakt med kvinner som har sluttet i forsvaret for re-rekruttering.

Per-Thomas Bøe, orologskaptein og talsperson for Forsvaret, kan ikke på stående fot konkretisere overfor VG hvilke av de ti strakstiltakene Forsvaret har fulgt opp, eller begynt å jobbe med. Han presiserer dog at dette er en rapport som Forsvaret selv har bestilt og prioriterer meget høyt i sitt arbeid.

– Hvilke tiltak har dere allerede innført?

– Det vil komme fram av virksomhetsplanen. Vi ønsker at våre ansatte skal informeres om det der, ikke gjennom mediene, sier Bøe.

Virksomhetsplanen blir lagt fram i januar, og er gradert. Det er bare de med sikkerhetsklarering som i utgangspunktet skal lese den. De fleste ansatte i Forsvaret er sikkerhetsklarerte.

Bøe sier Forsvarsstaben er i en prosess med å gjennomgå de foreslåtte tiltakene med formål å implementere de tiltakene de mener at vil ha den største faktiske effekten.

– Det er fortsatt en prosess med å vurdere hvordan anbefalingene fra arbeidsgruppen best kan ivareta Forsvarets virksomhet som helhet. Alle tiltakene med mest antatt effekt vil gå inn i virksomhetsplanen for 2019, sier Bøe.

– Dette er ekstremt viktig for Forsvaret og vi har selv bedt om denne rapporten fra arbeidsgruppen, undestreker han.

Arbeidsgruppens eksempler på kritikkverdige forhold Mangelfulle retningslinjer for håndtering av seksuell trakassering

At det ikke er kjønnsbalanse i rekrutteringspanel

At samtlige stillingsbeskrivelser ikke er gjennomgått med tanke på må-krav og språk.

Arbeid for likestilling er inkludert i lederlønnskontrakter, men er ikke satt som et eget resultatkrav.

Forsvarssjefens mål om 25 prosent kvinner på skolene er ikke fulgt opp tilstrekkelig

Det er ikke er satt i verk systematiske tiltak for relevant tjeneste for gravide som trenger alternativ tjeneste.

Det er begrenset kontakt med kvinner som har sluttet i Forsvaret for re-rekruttering.

Det er ikke opprettet en egen enhet for å følge opp likestilling- og mangfoldsarbeidet.

Mistenker dårlig oppfølging

Likestillingsrapporten i Forsvaret trakk fram manglende oppfølging av tidligere foreslåtte tiltak som grunner til dårlige resultater.

«Begrenset oppfølging av egne og foreslåtte tiltak fra utvalg og forskning kan med rimelighet antas å være noe av årsakene til manglende måloppnåelse», heter det i rapporten.

Seniorforsker Frank Brundtland Steder ved Forsvarets forskningsinstitutt bidro med forskningsresultater til arbeidsgruppen som utarbeidet rapporten.

Han sier at arbeidet med å følge opp tiltakene som er delvis delegert ut i organisasjonen, ikke virker å være fulgt godt nok opp i ettertid.

– Slik jeg ser det er det grunn til å sette spørsmålstegn ved hva som har skjedd.

Steder var redaktør for tekstsamlingen «Militære kvinner – Forsvarets akilleshæl?» og har forsket på kjønn i Forsvaret i en årrekke.

– Forsvaret er flinke til å rekruttere og å selektere, men de er ikke nødvendigvis like flinke til å beholde personellet over tid. Dette går blant annet ut på å følge opp egne tiltak som skal forhindre og forebygge mobbing og seksuell trakassering i Forsvaret.

Seniorforsker Steder legger vekt på at tiltakene som ble foreslått i arbeidsgruppens rapport, er veldig like de som er blitt foreslått mange ganger tidligere.

– Jeg er derfor ikke overbevist om at de har like god gjennomføringsevne på dette feltet, sier han.

Forskeren trekker fram at virksomhetsplanen som talsmann Bøe viser til, inneholder både opprinnelige og nye tiltak fram mot neste langtidsperiode og at detaljene i dette planverket er gradert. Dermed er det en utfordring å finne ut hvilke tiltak som blir tatt tak i.