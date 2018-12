Svein Jemtland dømt til 18 års fengsel for drapet på Janne Jemtland

INNENRIKS 2018-12-10T09:04:47Z

HAMAR (VG) Svein Jemtland ba om frifinnelse, men Hedmarken tingrett dømmer ham enstemmig til 18 års fengsel for å ha drept sin kone Janne Jemtland i fjor vinter.

Publisert: 10.12.18 10:04 Oppdatert: 10.12.18 11:08

Det skjedde utenfor trappen ved deres felles hjem i Brumunddal i Hedmark natt til 29. desember i fjor.

Straffen er i tråd med aktors påstand.

Jemtland er også dømt til å betale 400.000 kroner i oppreisning til begge sønnene, altså totalt 800.000 kroner.

Selv hevder Svein Jemtland at det dødelige skuddet gikk av som følge av et uhell.

I dag møtte han i retten ikledd hvit skjorte og en blå dressjakke. Da dommen på 18 år var lest opp, sa han noen korte ord til forsvarer Christian Flemmen Johansen, før han satte seg ned og for å høre dommeren lese opp dommen i sin helhet.

– Jeg anker dommen på stedet, sa Jemtland på spørsmål fra dommeren.

– Ingen rimelig tvil

Under rettssaken forklarte Svein Jemtland at Janne truet ham med pistolen, og at han nærmest i selvforsvar forsøkte å fravriste kona pistolen da den gikk av. Kulen traff henne midt i pannen.

«Det fremstår som usannsynlig at hun skal ha avfyrt skuddet som drepte henne»

«Det er ikke noe som skaper rimelig fornuftig tvil om at det var Svein Jemtland som avfyrte skuddet mot Janne Jemtland», fremgår det av dommen.

– Kald og kalkulerende

I straffeskjerpende retning peker dommeren på at det ikke er vanskelig å forestille seg den frykten Janne følte på drapsnatten.

«Drapshandlingen fremstår som en ren henrettelse, med et velrettet skudd rett mot panna», leser dommeren opp.

Retten karakteriserer Jemtland som en «kald og kalkulerende drapsmann» som systematisk etter drapet fjernet spor og unnlot å fortelle sannheten til familie, vitner, legevakt og politiet.

«Drapet er begått under særdeles skjerpende omstendigheter. Han har vist et klart forsett med å drepe ektefellen, og gjennomførte dette selv om han visste at sønnen var hjemme.»

Ba om frifinnelse

Kort tid etter at Janne og Svein Jemtland kom hjem fra fest, hørte sønnen, et av nøkkelvitnene i drapssaken, krangling og et høyt smell som lignet skudd.

Sønnen forklarte i barneavhør at han allerede natt til 29. desember oppfattet lydene fra krangel og skudd som at faren kunne ha drept moren .

Forsvarene mener det ikke er bevismessig dekning for å utelukke ektemannens forklaring om at skuddet gikk av som følge av et uhell.

Ektemannen ba dermed retten om å bli frikjent og har hele veien nektet straffskyld for forsettlig drap. Aktoratet mener forklaringen ikke er troverdig.

«Point of no return»

Under prosedyren beskrev aktor Iris Storås drapet som en ren henrettelse, begått av en «kald og kalkulert drapsmann» som «umiddelbart setter i gang med å skjule spor» og deretter «en jakt på alibi». Aktor mener at ektemannens etterfølgende opptreden er straffskjerpende.

– Et dødelig skudd i pannen er etter min vurdering en handling som er særlig skjerpende. Skuddet viser styrken i tiltaltes forsett, sa aktor Storås.

– Jeg kom til et «point of no return» og måtte prøve å skjule det som kunne ha innvirkning på meg. Jeg kunne ikke gå tilbake, forklarte Svein Jemtland om arbeidet han foretok seg i døgnene etter at Janne var skutt.

Tobarnsmoren Janne Jemtland (36) ble funnet død på elvebunnen i Glomma i Våler kommune i Hedmark, åtte mil fra ekteparets hjem. Janne ble sist observert 29. desember og meldt savnet 30. desember.

Svein Jemtland hevder han oppbevarte kona i bagasjerommet i familiebilen i flere dager før han dumpet henne i Glomma. Påtalemyndigheten mener dette ikke er mulig, og at ektemannen senket Janne i et «fuktig miljø» som førte til at hun innen klokken 05.15 den natten døde av drukning.