BORTVIST: Politiet kjørte vekk personer fra ytre høyre fra Eidsvolls plass i Oslo. Foto: Ola Haram/VG

Personer fra ytre høyre bortvist fra demonstrasjon i Oslo

INNENRIKS 2018-12-07T17:07:10Z

Politiet stiller med stort mannskap under demonstrasjon mot FNs migrasjonsavtale.

Publisert: 07.12.18 18:07 Oppdatert: 07.12.18 20:01

Flere personer er bortvist av politiet fra en demonstrasjon foran Stortinget i Oslo . Personene skal etter hva VG erfarer være fra miljøet rundt den nynazistiske organisasjonen Den nordiske motstandsbevegelsen.

Politiet har også satt flere personer i håndjern. Ifølge politiet var det forsøk på sammenstøt mellom gruppene, men dette ble avverget.

– Gjennom kvelden har vi kontrollert 40 personer. Vi har bortvist 23 personer og pågrepet én.

– Hvorfor ble han pågrepet?

– Det var ren legemskrenkelse.

En gruppe demonstranter fra Den nordiske motstandsbevegelsen ble kjørt vekk fra stedet av politiet.

– Jeg har inntrykk av at det er enkelte fra den bevegelsen du sikter til [Den nordiske motstandsbevegelsen] som fikk muligheten til å markere seg, men som valgte å gå tidlig.

– Også ble de tatt med av politiet i en bil. Kan du si hva som skjedde med dem?

– Ja, det stemmer. Den grupperingen ble politiet nødt til å følge, for å avverge et stort slagsmål. Så de ble da tatt inn i en bil, og kjørt bort fra stedet.

– Hva har skjedd med dem, da?

– De er da kjørt bort fra stedet. De var ikke villige til å etterkomme pålegg fra oss, så vi tok hånd om dem, og kjørte dem bort og bortviste dem fra Oslo sentrum.

Det er satt inn store politistyrker på Eidsvolls plass foran Stortinget i Oslo fredag kveld. Politiet forventet ordensforstyrrelser under en markering mot FNs migrasjonsavtale.

– Vi har opplysninger om at det kan være enkeltelementer som oppsøker Eidsvolls plass i forbindelse med denne markeringen, sa Strande til VG før markeringen begynte.

Politiet hadde fått opplysninger på forhånd om at noe kunne komme til å skje.

– Det er etterretning hos oss, som tilsier at vi bør være litt på vakt i dag, sa Strande.

– Vi har forberedt oss med et habilt mannskapsuttak hos politiet, for eventuelt å kunne ivareta sikkerheten til 3. person, og også de som markere seg her, uttalte han.

– Vi har både synlig og usynlig politi, svarer han på spørsmål om hvordan politiet har forberedt seg.

VGs reporter på stedet anslår at det er rundt 150 personer i markeringen, og omtrent dobbelt så mange i motdemonstrasjonen.

Godt forberedt

Markeringen arrangeres av Lena Andreassen, tidligere leder av Norwegian Defence League. Det er også planlagt en motdemonstrasjon samme sted og tid. Arrangørene mener at denne demonstrasjonen er ulovlig.

Operasjonsleder i politiet Tor Grøttum sier til VG at de er godt forberedt til demonstrasjonen.

– Det har vært sammenstøt mellom partene i senere tid, så vi tar høyde for ordensforstyrrelser, sier Grøttum.

Han sier at motdemonstrasjonen ikke nødvendigvis er ulovlig, men at de ikke har søkt om tillatelse til å demonstrere på Eidsvolls plass.

– Vi må finne et annet sted enn Eidsvolls plass til dem, sier Grøttum.

Han forteller at politiet er til stede både på Eidsvoll plass og andre steder i byen.

Omstridt avtale

FNs omstridte migrasjonsavtale vil ifølge kritikerne innebære at det åpnes opp nye, legale ruter for økonomiske migranter, samt at staten skal unnlate å støtte konservative, innvandringskritiske medier. Avtalen er kontroversiell, og blir møtt av motstand over hele verden. Listen over land i Europa som ikke vil slutte seg til avtalen blir stadig lenger.

Ifølge regjeringen vil Norge fortsatt selv kunne bestemme over norsk innvandringspolitikk etter at avtalen trer i kraft.

Les om FNs migrasjonsavtale på Faktisk.no.

30. november ble tre personer arrestert i Oslo. Klokken 16 skulle Antirasistisk Senter holde en markering mot nynazisme. Klokken 18 skulle Folkebevegelsen mot innvandring (FMI) demonstrere mot FNs migrasjonsavtale. To innvandringsmotstandere og antirasist ble arrestert.

Blant talerne i dag er Max Hermansen, Lars Thorsen i Stopp islamiseringen av Norge (SIAN), Bjørn Christian Rødal, tidligere nestleder i Alliansen, og Ellen Due Brynjulfsen, leder i Selvstendighetspartiet.

Melding fra Fremskrittspartiet

Arrangør Andreassen skriver på Facebook at hun har mottatt en melding fra Fremskrittpartiets innvandringspolitiske talsmann Jon Helgheim.

«Vi står sammen i kampen for Nasjonal Selvråderett og mot FNs migrasjonsplattform. Vi setter Norge først og vil si et tydelig nei i Stortinget neste torsdag. Vi vil utfordre de andre partiene og følge vårt eksempel», skriver Helgheim.

Meldingen ble lest opp under markeringen.

Helgheim sier til VG at han skulle holde en appell under markeringen, men at det ikke passet. Frp-politikeren støtter kampen mot FNs migrasjonsavtale.

– Den har et overordnet mål å tilrettelegge for mer migrasjon, og at ulovlig migrasjon som i dag ikke er lovlig, som skal til. De overordnede målene er vi sterkt imot. Men det er også konkrete formuleringer som vi er helt imot, eksempel av mål nummer 17 om å forme folks forståelse av migrasjon, lære opp mediene i god og etisk fremstilling av migrasjon, sier Helgheim.