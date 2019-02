FRYKTER STRØMAVGIFT: Rødt-lederen mener blant annet el-avgiften skaper store problemer for folk flest. Foto: Kallestad, Gorm, NTB scanpix

Rødt-Moxnes sammenligner Frp-lederen med Marie Antoinette

Bjørnar Moxnes (R) gikk i sin tale på Rødts landsstyremøte i dag hardt ut mot Siv Jensen (Frp). Han mener regjeringen ikke bryr seg om de med minst, og gir skattelette til de med mest. Jensen svarer med å kalle Moxnes kommunist.

Frp-lederen sa på stortinget denne uken at regjeringen hadde gjennomført skatte- og avgiftskutt tilsvarende 25 milliarder. Hun mente dette ikke hadde kommet kun de aller rikeste til gode, men at en betydelig andel gikk til de med lav og middels inntekt. Til sammen mente hun dette dekket løpende utgifter.

«Det er som å høre den franske 1700-tallsdronningen Marie Antoinette. Da folket sultet sa hun: «Hvis de ikke har brød, hvorfor spiser de ikke kake?». Siv Jensen ber folk betale økende strømregningene i vinter med gamle skattekutt, som først og fremst har kommet de rikeste til gode», står det i et utdrag fra Moxnes’ tale som VG har fått tilsendt.

Vil innføre «luksus-avgift»

Videre går han løs på andre avgifter og skattekutt som har kommet under regjeringen.

«I virkeligheten kan januar-regninga på strøm øke mer for gjennomsnittsfamilien enn hva de har fått tilbake på skatten fra Solberg-regjeringa. I tillegg kommer alle de økte avgiftene, økte barnehagepriser og kutt i sosiale stønader.»

Et spesifikt tiltak de vil foreslå er å lage en differensiert el-avgiften hvor de rike skal betale mer, og folk flest skal betale mindre.

– For de med lavt eller gjennomsnittlig forbruk kan man kutte i avgiften, så kan man øke det for luksusforbruket. Da skiller du mellom de som bruker strøm på å varme opp garasjen, boblebadet og på å lade to Teslaer, sier Fredrik V. Sand, sekretariatsleder for Rødt på Stortinget, til VG.

For å finne ut hvem som skal betale luksus-avgiften vil de bruke flere kriterier som antall kvadratmeter du bor på og hvor mange som bor i huset. Samtidig påpeker han at det er variasjoner på hvor varmt det er rundt i Norge, så geografiske variasjoner må også på plass.

– Så må man sette en standard. Et forbruk opp til så og så mye kilowatt betaler du lavere strømpris, og når du bikker over blir prisen høyere. Eller at man har et fradrag for de nederste.

– Er det ikke fare for at de som bor i dårlig isolerte hus blir straffet med denne ordningen?

– Definitivt en problemstilling man må se nærmere på. Men der har man andre tiltak med tilskudd til isolasjon og sånne ting, svarer Sand.

Onsdag ble det også klart at Rødt sammen med SV ønsker å gi mer støtte til svakerestilte mottar botilskudd, slik at de har råd til å betale strømregninga.

Kaller Moxnes og Rødt kommunister

Siv Jensen på sin side mener Frp har gjort mye for å bedre hverdagen til nordmenn flest.

– Hvert eneste år får en vanlig norsk familie 11.000 kroner mer å rutte med på grunn av våre skattekutt. Skattelettelser blir aldri gamle, de fornyes automatisk hvert eneste år. Det er penger folk kan bruke på velferd for seg og sin familie, skriver hun i en e-post til VG.

Videre går hun hardt ut mot Moxnes og partiet hans.

– Moxnes og kommunistene i Rødt vil heller øke skattene kraftig og innføre nye skatter.

Hun mener innføring av eiendomsskatten i blant annet Oslo er usosial og urettferdig, noe som går ut over befolkningen. Blant annet trekker hun frem småbarnsmoren Marianne Ilstad, som fortalte til NRK i 2017 at hun måtte betale 21 000 i eiendomsskatt og måtte ta barnet ut av barnehagen i Bodø.

– Slik usosial politikk gjør det ikke lettere å betale strømregningen. FrP har nå fått gjennomslag for at eiendomsskatten skal ned. Regjeringen traff også godt med sitt budsjett for 2019 der elavgiften ble satt ned, skriver Jensen videre.

Hun mener Rødts forslag er et inngrep i privatlivets fred ved at man overvåker strømmåleren og hva folk bruker strøm på.

– Rødt aner ingen grenser i sitt ønske for mer statlig kontroll og skattelegging, nå skal altså staten styre hvordan du bor og lever i ditt hjem og straffe deg med en egen misunnelsesavgift om du ikke gjør som Rødt vil?