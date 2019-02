FÅR KRITIKK: Venstre-leder Trine Skei Grande fikk torsdag krass kritikk fra to kolleger i Nordland og Troms. Likevel står de fleste fylkeslederne i partiet bak henne. Foto: Helge Mikalsen, VG

Slår ring rundt Venstre-lederen: – Lei av jakten

Etter krass kritikk mot Trine Skei Grandes ledelse av Venstre, dro Torgeir Anda, fylkesleder i Trøndelag Venstre, i gang en støtteaksjon for partilederen.

Etter et par timer hadde 120 tillitsvalgte meldt tilbake på interne Facebook-sider at de ville være med å slå ring rundt Venstre-lederen.

– Jeg er lei av å lese om jakten på Trine Skei Grande. Hun har autoritet og bred støtte i partiet. Det vil alltid være noen som har en annen mening, men det ligger i pressens natur å presentere kritikken og ikke helheten, sier Anda til VG.

Anda er tidligere journalist med fortid i aviser som Dagens Næringsliv og Dagbladet.

Blant underskriverne er Unge Venstre-lederen Sondre Hansmark, som tidligere torsdag lanserte Sveinung Rotevatn som Venstres neste leder i et intervju med NRK.

– Jeg har full tillit til Trine. Hun gjør en kjempejobb, både i regjeringen og som leder av Venstre. Dette er vel et eksempel på at partiet har et lite kommunikasjonsproblem, sier Anda til VG.

Han forteller at NRK tidligere denne uken sendte ut en undersøkelse til folk i Venstre, med spørsmål om hva de mente om dagens regjering og partiet generelt.

– Dramatisk situasjon

Støttekampanjen kommer etter at det torsdag ble kjent at Venstre-veteran i Lødingen kommune i Nordland, Bjørn Hegstad, har sendt et brev til partiet sentralt der han peker på en rekke problemer de opplever i regionen.

FORSTÅR IKKE: – Jeg forstår ikke helt hvor det kommer fra, sier leder i Rogaland Venstre, Kjartan Lunde, om kritikken fra enkelte fylkesledere i Venstre. Foto: Tomas Alf Larsen

– Du vil alltid finne noen som er misfornøyd

Støtten til Trine er også tydelig blant partiets fylkesledere, viser en ringerunde VG har gjennomført.

– Min beskjed til NRK er at de må slutte å koke suppe på spiker. Dette er den tynneste suppen de har kokt sammen noen gang, sier fylkesleder i Oslo Venstre, Espen Ophaug til VG.

– Vi har kanskje ikke vært flinke nok til å formidle den virkeligheten som er Venstres politikk, men jeg mener vi har en god distriktspolitikk og stiller meg ikke bak kritikken, sier Ophaug.

– I enhver partiorganisasjon vil du finne noen som er misfornøyd. Men, vi tar situasjonen på største alvor, og vi jobber for å finne en bedre og tydeligere plass der vi kan vise hva vi faktisk får til, sier Petter N. Toldnæs, fylkesleder i Agder Venstre og medlem i Venstres sentralstyre til VG.

Toldnæs forteller at enkelte medlemmer i Agder også har trukket seg grunnet samarbeidet med Frp, men at partiet den siste tiden har opplevd en økning i innmeldinger.

– At Venstre er i fritt fall i distriktene er ikke min oppfatning i Agder, sier fylkeslederen.

STØTTER TRINE: Petter N. Toldnæs, fylkesleder i Agder Venstre, mener Trine Skei Grande får ufortjent kritikk fra Hegstad og Mathisen i Nordland og Troms. Foto: Heiko Junge, NTB scanpix

– Forstår ikke hvor det kommer fra

– Jeg deler absolutt ikke dette synet. Kort oppsummert så er Trine min leder. Jeg ser ingen andre som kan lede partiet i uoverskuelig fremtid, sier fylkesleder i møre og Romsdal, Britt Giske Andersen til VG.

– Vi hadde den største utmeldingen de to årene før vi gikk i regjering. I ettertid har vi bare opplevd større tilslutning og større engasjement rundt Venstres politikk lokalt, forteller hun.

Heller ikke fylkesleder i Rogaland Kjartan Lunde kjenner seg igjen i kritikken.

– Jeg forstår ikke helt hvor det kommer fra. Vi har ganske mye distrikt i Rogaland og nesten alle kommunene var representert på fylkesårsmøtet forrige helg. Der var det god stemning, ikke noe surt å spore, og folk var fornøyd med det distriktspolitisk forening har gjort, mener han.

IKKE ENIG: Torgeir Anda, fylkesleder i Trøndelag Venstre, mener partiet har fått til mye i distriktene, og trekker blant annet frem regionreformen og landbruksoppgjøret som gode eksempler. Foto: Terje Pedersen, NTB

– Dette er tynn suppe

– Alle partier har forbedringspotensial. Jeg mener vi har en god politikk for distriktene, men jeg har forståelse for at noen distrikter sliter mer enn andre. Sånn sett forutsetter jeg at ledelsen og Landsstyret tar innspillene seriøst, sier Sjur Skjævesland, fylkesleder i Hedmark Venstre.

Heller ikke i Hedmark har de opplevd noen medlemsflukt, på tross av at debatten rundt et Frp-samarbeid skapte en bred diskusjon da partiet vurderte å gå inn i regjering.

Roger Granum, fylkesleder i nabofylket Oppland, mener kritikken mot ledelsen er «tynn suppe».

– Det å skrape sammen en sånn sak basert på to gamle Venstre-folk i Nord-Norge er tynn suppe. Jeg har tillit til ledelsen i partiet, sier Granum til VG.

Peker på Raja – neste gang F

Pål Farstad fra Møre og Romsdal, som mistet plassen på Stortinget i valget i 2017, advarer mot å starte en lederdebatt i Venstre nå:

– Man skifter ikke partileder i et valgår, sier han.

–Men høstens valg er en viktig test. Vi håper alle at det går bra, men går det dårlig er vet naturlig med en lederdiskusjon. Jeg har aldri lagt skjul på at jeg har pekt på Abid Raja som en mulig neste leder i Venstre, sier Farstad.

– All politikk kan bli bedre

– Vi har full tillit til Trine. All politikk kan selvfølgelig bli bedre, vi er ikke helt i mål med alt, men politikk er et felt i stadig utvikling, sier fylkesleder Torgeir Fossli i Telemark Venstre til VG.

I nabofylket Vestfold er Karin Frøyd, nyvalgt fylkesleder, enig.

– Vi skal ta opp distriktspolitikken på landsstyremøtet til helgen og på landsmøtet i mars. Vi jobber for lokalsamfunn for fremtiden, og jeg stiller meg ikke bak kritikken, sier hun.