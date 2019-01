FLERE ANLØP: Høyres Eirik Lae Solberg tenker seg at de faste rutebåtene som går ut til øyer som Hovedøya, Lindøya, Gressholmen, Nakholmen og Langøyene - også skal gjøre anløp på de nye kunstige øyene. Foto: Mona Langset, VG

Oslo Høyre: Foreslår kunstige øyer i Oslofjorden

INNENRIKS 2019-01-25T12:01:43Z

Oslo Høyre vil anlegge kunstige øyer til båt- og badeliv i Oslofjorden. Populære Sørenga og de naturlige øyene trenger avlastning, mener gruppeleder Eirik Lae Solberg.

Publisert: 25.01.19 13:01

Enorme mengder fyllmasse fra fremtidige tunneler bør kunne bli til kunstige øyer i Oslofjorden, mener Lae Solberg.

På Oslo Høyres årsmøte denne helgen, er et av de sist innkomne forslagene fra programkomitéen å skape nye øyer i fjorden.

Solberg vil at Osloborgere kan bruke de kunstige øyene til både nye plasser for fritidsbåter, til bading, soling og friluftsliv.

Lae Solberg, som er Høyres kandidat til å overta som byrådsleder etter Raymond Johansen (Ap), regner med flertall for det uvanlige forslaget på årsmøtet i landets største Høyre-fylkeslag.

Sørenga-suksessen

– Vi har sett hvilken stor pris Oslos befolkning setter på Sørenga og andre bade- og rekreasjonsplasser innerst i Oslofjorden. Tusenvis av mennesker flokket til Sørenga som nesten så ut som et fuglefjell på de solvarme dagene sist sommer. Ved å skape nye holmer på egnet sted i fjorden, vil vi avlaste Sørenga og andre steder i fjordområdet. Dessuten vil vi kunne etablere flere plasser for fritidsbåter, sier Eirik Lae Solberg til VG.

I dag er det flere års ventetid på en fritidsbåtplass i hovedstaden.

Han peker på at de store anleggsarbeidene med ny Fornebubane, ny T-banetunnel/sentrumstunnel og ny vanntilførsel fra Holsfjorden til Oslo, vil medføre enorme mengder med stein og overskuddsmasse.

– Dette må gjøres av et sted. Ved å bruke lektere for å frakte massen ut i fjorden, får vi utnyttet denne på en mest mulig kortreist og miljøvennlig måte, argumenterer Solberg.

Han ser for seg at det kan spares et betydelig antall frakt-kilometer og utslipp ved å unngå flest mulig lastebillass med tunnel-masse på denne måten.

Høyre-holmene?

– Er ikke dette likevel å tukle med naturen og utsette livet i fjorden for betydelige inngrep?

– Vi må være veldig nøye med at vi anlegger disse øyene på steder der det er forsvarlig. Her er det viktig å være åpen for faglige innspill. Vi må kartlegge hvor dette ikke kan anlegges av hensyn til livet i fjorden, svarer Eirik Lae Solberg som minner om at store deler av Sørenga-området og utviklingen av Oslo mot fjorden skjer med masse-utfylling.

– Har Høyre vurdert navn på de nye øyene? Hva med Solberg-stranda på Lae-Holmen, Høyre-Holmene eller Stang-stranda etter Fabian Stang?

– Jeg ønsker på ingen måte å forskuttere noe her. Men når den tid kommer, bør det absolutt være aktuelt med en navnekonkurranse, sier Eirik Lae Solberg.

.